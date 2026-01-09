La historia de terror entre Yanina Latorre y Maru Botana: la verdad de por qué se odian

El universo las quiere juntas pero lo cierto es que se detestan desde los años de la facultad, cuando compartían un grupo de amigas. Yanina Latorre y Maru Botana se volvieron a ver las caras en MasterChef, luego de estar peleadas por años y si bien el cruce fue ameno se notó la tensión en el aire.

La conductora de SQP llegó a la competencia en reemplazo de Maxi López mientras que la pastelera ocupó por unos días el lugar de Damián Betular. Durante la gala ambas evitaron cruzarse pero a la hora de la devolución intercambiaron pocas palabras: "¿Le pusiste nombre al plato?", rompió el hielo la jurado.

Maru Botana y Yanina Latorre se cruzaron en Mastefchef

"Sí: ´Hoy soy puro humo´", contesto Yanina en referencia a la consigna que indicaba hacer un plato ahumado: "El plato está bien ahumado y lo hubiera acompañado con un puré de papas y la salsita", le buscó la vuelta Botana. Y tras preguntar si se había copiado de la preparación del Turco Husaín, la chef cerró, cortita y al pie con un seco: "Muy bien".

Yanina Latorre y Maru Botana: la historia de la discordia

Si bien se mantuvieron profesionales delante de las cámaras de MasterChef, lo cierto es que se odian mutuamente. En marzo de 2025 se reavivó la histórica rivalidad entre Yanina y Maru luego de una nota de la pastelera con Rulo Shijman en la que negó de plano todo lo que la entonces angelita contaba de las peleas en la facultad que terminaron con la panelista sin amigas.

"No pasó absolutamente nada. Si me veías en la facultad parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma... Es insólito. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo ", aseguró Maru.

Yanina Latorre

Como era de esperarse Yanina salió a responder enfurecida: "Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportás. Poner cara de pelotuda, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hacen buena gente. No estás en la tele porque no te quieren, Maru Botana", soltó y además tildó a su ex compañera de "mitómana" tras acusarla de dejarla sin un trabajo.

Con los meses, las enemigas se volvieron a cruzar públicamente. La pastelera hizo un video en redes sociales explicando algunas de las polémicas en las que estaba vinculada, entre ellas la pelea con Yanina: "Sobre Yanina no quiero ni hablar, porque Lolita me parece una divina, es un amor, y me concentro en ella. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, es todo mentira", dijo e hizo explotar a Yanina, quien a través de su cuenta de X arremetió contra la cocinera: "¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru era una turra resentida y jodió la vida . No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo", escribió.

Maru Botana

Pero lejos de dejar todo ahí, la periodista también hizo un contundente descargo en su programa de El Observador: "Maru es cagona, no es conflictiva, no habla, le escapa la verdad. No sé qué le pasó. Si vino de correr, estaba nerviosa, no comió, se drogó, se emborrachó, no la garcharon anoche. Hizo un video y lo subió. No habló nunca y de repente empezó a contestarle a todos. Es tan boluda, porque es boluda, que claro, ella habrá dicho hago este descargo, ya dije lo que pienso, y mañana la va a ir a buscar a todo el mundo, peor ahora. Es una locura lo que hizo", opinó Latorre.

Cabe recordar que Yanina Latorre ha relatado en más de una oportunidad que se sintió hostigada por Maru durante su etapa universitaria, acusándola incluso de haberle hecho bullying. Botana, por su parte, siempre negó esas versiones y aseguró no entender de dónde surge tanto resentimiento.