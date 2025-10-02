Baby Etchecopar destrozó a Lanata incluso después de muerto: "No es un prócer; ya está, ya murió"

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar, conocido por sus comentarios hirientes y sin filtro, volvió a generar polémica con sus declaraciones en el programa que conduce en Radio Rivadavia. Esta vez, su blanco fue nada menos que Jorge Lanata, quien falleció el pasado 30 de diciembre de 2024 y fue homenajeado en los premios Martín Fierro 2025.

Sin piedad alguna, Etchecopar lanzó críticas que no dejaron títere con cabeza, cuestionando tanto al periodista fallecido como a quienes decidieron rendirle tributo en la ceremonia: Lanata no es un prócer", disparó Baby sin rodeos, abriendo fuego contra el legado del icónico periodista.

Jorge Lanata

"Si bien nos enseñó a pelear contra el kirchnerismo, también él fue parte, con (Horacio) Verbitsky y (Miguel) Bonasso en los programas de los domingos, de inventar al kirchnerismo", agregó, dejando entrever que, para él, Lanata no era tan revolucionario como muchos lo pintan.

Sin detenerse, Etchecopar continuó con su embestida: "Fue parte de pegarle a Menem hasta voltearlo", dijo, refiriéndose al rol crítico que Lanata tuvo durante los años del menemismo. Pero lejos de considerar esto como una virtud periodística, Baby lo usó como argumento para desmerecerlo.

"O sea que no fue el mejor periodista de la Argentina, como dicen ahora", sentenció. Y por si esto fuera poco, remató con una comparación dolorosísima: "Porque también podríamos hacerle un homenaje a Bernardo Neustadt, que fue un mercenario del periodismo ", disparó.

Pero la polémica no terminó ahí. Etchecopar también se mostró molesto con la forma en que APTRA decidió homenajear al periodista fallecido durante los Martín Fierro: "Eso no me gusta de APTRA, 'traigamos a la viuda, traigamos a los hijos'. Ya está, ya murió. Los premios eran para Lanata ", criticó con dureza.

Romina Manguel recibiendo el Martín Fierro junto a Lola y Bárbara Lanata

Y como si esto no fuera suficiente para encender la mecha, añadió: "Y ahora se sube la Manguel con las dos hijas, 'Jorge hubiese querido esto'. ¡Dejá a Jorge tranquilo, hermana!". La referencia directa fue hacia Romina Manguel, quien subió al escenario junto a las hijas de Lanata (Barby y Lola) para recibir el premio a Mejor Labor Periodística Femenina, gesto que a Baby le pareció innecesario y hasta oportunista.

La muerte de Jorge Lanata, el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años en el Hospital Italiano tras una larga lucha contra diversos problemas de salud, dejó en vilo a todo el periodismo argentino. Durante 2024 , estuvo internado desde junio y su estado se agravó en septiembre debido a un cuadro de neumonía y finalmente se deterioró irreversiblemente en los últimos días de diciembre. Pero ni siquiera su fallecimiento logró apaciguar las críticas de Baby Etchecopar hacia su figura.