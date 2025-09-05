Baby Etchecopar estalló contra el "Gordo Dan" por sus dichos sobre Luis Juez y su hija: "Sos un reverendo hijo de put*"

La polémica en torno a los violentos ataques de Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", contra el senador cordobés Luis Juez sumó un nuevo capítulo con la explosiva editorial de Baby Etchecopar en su programa por A24. El periodista apuntó de lleno contra el operador digital libertario, a quien calificó de "nazi" y "reverendo hijo de put...", y le exigió al presidente Javier Milei -que se encuentra paseando por Estados Unidos- que lo obligue a pedir disculpas públicas. "Me sorprendió encontrarme con un tweet, un X, de un hijo de put... llamado Gordo Dan. Un puerquito, no digo puerquito por la gordura, porque no lo conozco, sino por lo que nos enteramos de este pibe, que habla de la hija del Juez, una chica con capacidades diferentes. Pero dice una barbaridad, que ahora lo borró porque además son cagones", disparó Baby.

La controversia se originó luego de que la oposición en el Senado desactivara el veto de Milei y reinstalara la ley de emergencia en discapacidad -la primera vez en más de dos décadas que se derriba un veto presidencial-. La norma fue aprobada con 63 votos a favor y 7 en contra. Entre quienes apoyaron se destacó Luis Juez, cuya hija Milagros padece parálisis cerebral. Esa decisión desató un violento mensaje de Parisini: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija, no se hizo cargo hasta que la justicia lo obligó y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos de Milei".

Tras la catarata de repudios, el propagandista libertario borró la publicación pero la reemplazó por otra igual de ofensiva: "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del Estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa". La editorial de Etchecopar no dejó lugar a medias tintas: "Si vos pensás que el Gordo Dan pertenece a este gobierno. Que es uno de la mesa chica de este gobierno. Que es uno de los privilegiados de este gobierno. Y piensa así".

El violento tuit del Gordo Dan

Y siguió: "No podemos seguir un día más soportándolo. No me digan que Gordo no es un nazi, porque creo que es un nazi. No me digan que no es un facho, porque lo es. No te enojes Gordo, pero creo que hay una sola palabra con la que se te puede representar. Sos un reverendo hijo de put... por meterte con una chica con capacidad diferente y un padre que sufre. Sos un reverendo hijo de put... que tenés que pedir perdón". Por último, Baby reclamó que el propio Milei intervenga: "Le pido al presidente Milei, que ahora está paseando, que lo obligue, por lo menos, que lo obligue a este Gordo Dan a pedir disculpas".