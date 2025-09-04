Flor Vigna fulminó a Griselda Siciliani, reveló los cuernos de Castro y rompió en llanto

Flor Vigna volvió a estar en boca de todos y, esta vez, por su música. Días atrás lanzó su nuevo sencillo Apunta y Dispara, en colaboración con el productor Omar Varela. La canción llamó la atención del público, en especial por la indirecta que muchos interpretaron como un dardo hacia Griselda Siciliani, a quien la artista consideró una "Tatiana".

Si bien en redes se destacó el excelente videoclip y la puesta en escena, lo que realmente generó revuelo fue la frase del tema: "No me llevo con Tatiana". Este término lo creó Martín Cirio para describir a una mujer que se queda con el novio de otra. De hecho, los usuarios lo utilizan para referirse a la China Suárez luego del WandaGate.

Flor Vigna lanzó Apunta y Dispara y generó revuelo

Es por esto, y por las últimas declaraciones de Vigna, que todas las miradas se posaron en Siciliani. La cantante había dicho en el stream de Cirio: "Se hace la amiga y después se quiere garch... a tu novio, es raro", y agregó: "Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos". Fue letal al hablar de su vida junto a Luciano Castro.

Tras esas declaraciones y la polémica frase en su canción, Flor Vigna visitó el programa de streaming Patria y Familia, donde agradeció el alcance que está teniendo su tema. Sin embargo, terminó quebrada en llanto al hablar del acoso periodístico que recibe.

"Los medios no me interesan tanto pertenecer, como que les agradezco y todo pero yo prefiero venir acá re contenta y decirte 'sí, por fin, conseguí el estudio gratis, 20 bailarines, el video está en tendencia'", expresó la cantante en modo víctima. Rápidamente fue interrumpida por Anita Espósito: "Igual, no quiero ser mala, pero siento que son dos cosas que no coinciden entendiendo un poco cómo es el medio", cuestionó la conductora, dejando en evidencia la contradicción entre lo que dice Flor y lo que hace.

Espósito insistió: "Quiero decir, si salgo y digo no me gustan las Tatianas instantáneamente vas a tener un notero de LAM que te va a decir '¿y quiénes son las Tatianas?'". Estas palabras hicieron que Vigna se quebrara: "Yo no me puedo estar paralizando, y decir no tengo miedo porque ya lo hice, ¿me entendés?, lo de no contar nada de lo que me pasa para que no venga el notero de LAM", dijo entre lágrimas.