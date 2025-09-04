De La Joaqui a Maxi López: los 23 famosos confirmados para MasterChef Celebrity y el misterio del número 24

El disminuido rendimiento de La Voz Argentina en Telefe, que pasó de hacer 15 puntos de rating a no llegar a las dos cifras, precipitó la llegada de MasterChef Celebrity al canal. Este jueves habrá un especial tras el partido de la Selección Argentina en el que Wanda Nara presentará junto a Maru Lozano a los 24 participantes que habrá cuando comience el programa en menos de un mes. Lo cierto es que ya se filtraron 23 de esos nombres y sólo queda una incógnita.

"Algunos dicen que el número 24, que es el que no se sabe, podría ser L-Gante, pero todavía no se sabe", precisó Agustín Rey al aire de Argenzuela en Radio 10. El periodista fue quien trajo a cada una de las 23 celebridades que serán parte del reality, aunque había sido su colega Paula Varela la primera en informar los nombres.

L-Gante y Wanda Nara

El reality va a durar seis meses y en él habrá figuras de todo tipo y perfil, y distintos niveles de popularidad. Entre la primera línea de famosos se destacan "La Joaqui", quien ya acompañó a Luck Ra en La Voz. Aunque también habrá mucha expectativa con cómo funcionan las cosas con Eugenia Tobal, Marixa Balli y Sofi Martínez.

Entre el rubro de separadas van a ser furor Evangelina Anderson, tras su reciente desvinculación de Martín Demichelis; Emilia Attías, por el fin de su relación con "El Turco" Naím; y Sofía Gonnet, la ex pareja de Homero Pettinato que no se reprimió a la hora de ensuciarlo.

Wanda Nara le pidió a Maxi López que acepte trabajar en Masterchef

Una de las figuras más convocantes será Maxi López, quien fuera ex pareja de Nara. La conflictiva relación que tuvieron tras dejarlo por Mauro Icardi se aplanó y hoy el delantero y la conductora dejaron de lado sus asperezas por el bien de los tres hijos que tienen en común, tal cual se refleja en distintas publicaciones en las redes sociales de ambos.

Luego también la música tropical tendrá otro exponente como Pablo Lescano, mientras que la tribu de Cris Morena pondrá como representante a Agustín "Cachete" Sierra. Al mismo tiempo, desde el mundo del streaming llegará Momi Giardina y por la televisión un referente de muchos años de pantalla chica: Luis Ventura. Aunque también Leandro "El Chino" Leunis será de la partida.

Enzo Fernández junto a su mujer, Valentina Cervantes, y sus hijos

Diego "El Peque" Schwartzman será una representación del mundo del deporte, a pocos años de retirarse del tenis profesional. Aunque también existen otras vinculaciones con es universo, a partir de la incorporación de la pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, Valeria Cervantes. Claudio "El Turco" Husaín, llegado del baúl de los recuerdos del fútbol de otras décadas, también integrará el plantel.

Entre las personalidades nuevas que aparecerán en el reality estará el comediante Pelao Khe, quien viene de ser parte del elenco de El Novio de Mamá. Desde el mundo de las redes sociales también será parte el influencer Ian Lucas, una verdadera apuesta, más allá de los más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.

Wanda Nara vuelve a la conducción.

Si bien Emmanuel Horvilleur viene con participaciones distintas en el canal, será parte del reality. No será la única figura que llegará con una impronta de otra época en la cual los éxitos televisivos eran abundantes. Miguel Ángel Rodríguez es el ejemplo perfecto de esto. Aunque también el conductor Esteban Mirol y la actriz Julia Calvo entran en ese concepto, al igual que Andy Chango.