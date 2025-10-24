Tini Stoessel reprogramó su show en Tecnópolis y salió a dar explicaciones: Futttura en pausa

El regreso más esperado de Tini Stoessel a los escenarios sufrió un imprevisto de último momento. A horas de su debut con el festival Futttura en Tecnópolis, tuvo que postergar la primera fecha.

A través de un comunicado en Instagram, "La Triple T" anunció que el show previsto para este viernes 24 de octubre se reprogramó para el lunes 27, debido a las malas condiciones meteorológicas que afectarían la zona del evento: "Me pone me pone extremadamente triste porque se lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana", escribió con letras blancas sobre un fondo negro.

"Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer naca más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta ", continuó.

La productora Ake Music, encargada de la organización, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales y Tini, por su parte, compartió el mismo: "Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora".

Por otra parte, la artista no quiso dejar a sus seguidores con un amargo comunicado escrito y decidió grabar un video aunque su emoción no le permitió hablar demasiado: "No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos", comenzó.

Con lágrimas en los ojos, Tini Stoessel dejó en claro que la desilusión viene acompañada de meses de trabajo y preparación para dar un show inolvidable: "Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y... nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho".

Aunque la mayoría de sus seguidores respondió con mensajes de apoyo y comprensión, no faltaron las críticas por el aviso con tan poca anticipación. En la cuenta de Ake Music, algunos usuarios expresaron su descontento: "Perfecto que cancelen por seguridad, pero es una falta de respeto hacerlo 24 horas antes , cuando hace días está el pronóstico del tiempo adverso", escribió una fan.

Otros propusieron alternativas: "¡Pasen los conciertos un día más! El del viernes para el sábado y así como corresponde, según prioridad", sugirió otro seguidor. Desde el staff de Tini Stoessel aún no hubo respuesta oficial a los reclamos, aunque se aclaró que el domingo 26 de octubre no podía realizarse el show por las elecciones nacionales.