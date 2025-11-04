Baby Etchecopar salió a desmentir la peor de las fake news: "La verdad es que no me morí"

Baby Etchecopar volvió a dar la nota pero esta vez no por sus comentarios polemiquísimos o bien por sus opiniones incendiarias. El conducto de radio y televisión dejó a todos atónitos tras empezar a sentirse cada vez más mal al aire de Radio Rivadavia pero, lejos de parar siguió en vivo y tuvieron que asistirlo para estabilizarlo.

No es la primera vez que Etchecopar se siente mal al aire pero esta vez se asustó y pidió asistencia a la producción de su programa que se quedó atónita por el cuadro que presentaba el conductor. Acto seguido, cuando vieron que la cosa se ponía seria, una agente de la Policía de la Ciudad decidió asistirlo rápidamente.

Baby Etchecopar

Es así que después de hacer varias gestualidades expresando malestar, empezó a bromear al aire aunque el asunto no era para nada gracioso: el conductor tenía la presión muy arriba... ¡15/8!

Como si esto fuera poco, Etchecopar siguió con el programa mientras sus compañeros y compañeras del panel fingían demencia mientras se tomaban la presión. La mirada antena de la oficial se hizo notar y acto seguido le dijo con tono de preocupación: " Está alta, me voy a morir ".

Al unísono, sus compañeros expresaron entre divertidos y preocupados: "No, o sea sí, te vas a morir pero no ahora". La situación quedó ahí pero todo acababa de empezar porque horas más tarde, el conductor estalló en vivo pero esta vez en su programa en A24.

"Hoy me tomaron la presión en la radio, llevaron un tensiómetro porque yo estoy medio engripado y colgaron que yo me había muerto, horrible", dijo sin piedad en contra de los quienes inventaron su muerte por redes sociales.

Captura de pantalla del momento en el que le toman la presión a Baby Etchecopar

En la misma línea agregó: "Les digo una cosa a los 'trolitos', cuando juegan con estas cosas puede haber una familia, hijos que se asustan. Internet es un arma que tiene ustedes encima de la mesa de noche y matan a su pareja, ustedes son muy boludos", dijo.

Es que en el interín entre que se le subió la presión y fue a su programa de noche, la granja de trolls libertarios hicieron circular un video realizado con inteligencia artificial en la que se veía a Baby descomponerse y desmayarse; a su lado, su compañera se levantaba de la silla con tono de mucha preocupación y parecía demasiado real. Sin embargo, anda de eso ocurrió y el conductor salió a desmentirlo.