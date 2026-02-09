Bad Bunny emocionó en el Super Bowl y un periodista rompió en llanto en vivo: "Se vale tener una lágrima en el ojo"

09 Febrero de 2026 10:21
El halftime del Super Bowl suele dividir al mundo entre quienes miran el partido y quienes esperan el show. Esta vez ocurrió algo distinto: durante casi 14 minutos, Bad Bunny transformó el espectáculo en una declaración cultural latinoamericana... y hasta hizo llorar en vivo a un periodista deportivo. El cronista de ESPN, John Sutcliffe, no pudo contenerse frente a cámara mientras analizaba la presentación. Visiblemente emocionado, soltó una reflexión que rápidamente se volvió viral. "Como un México- norteamericano, hijo de una americana, la verdad fue muy emotivo el mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música", dijo.
Y agregó: "Con amor, con cultura, con cariño, en un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino, Ricky Martin, también se vale hoy estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny". Las lágrimas no eran exageración: el show estuvo diseñado como un recorrido emocional por Puerto Rico y por toda la identidad latina en Estados Unidos. El espectáculo arrancó en una plantación de caña, con campesinos usando la tradicional pava jíbara.
Luego avanzó hacia un barrio urbano lleno de carritos de comida, dominó, boxeo callejero y vida cotidiana. Incluso aparecieron dos púgiles reales: el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicano-estadounidense Emiliano Vargas, guiño directo a una rivalidad histórica del ring. Después llegó "La casita", símbolo del hogar boricua amenazado por la gentrificación, donde aparecieron celebridades como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Young Miko. Bad Bunny llevaba un jersey con la palabra "Ocasio" -apellido de su madre- y el número 64, cuyo significado generó teorías en redes: desde el huracán María hasta la ley estadounidense que otorgó ciudadanía a Puerto Rico en 1917.
El momento más comentado fue una boda latina completa en pleno escenario: torta, familia bailando, un niño dormido en sillas de plástico y Lady Gaga cantando en versión salsa antes de bailar "Baile inolvidable" con el artista. El cierre fue puro mensaje: banderas con el triángulo azul claro, referencias al apagón energético de la isla, comercios de barrio y un gesto simbólico a un niño al que le entregó un Grammy tras decirle "Cree siempre en ti". El show fue música, política cultural y nostalgia migrante al mismo tiempo. Por eso el llanto de Sutcliffe terminó siendo parte del espectáculo: no fue solo un recital, fue un momento de identidad compartida para millones.