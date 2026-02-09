Bad Bunny emocionó en el Super Bowl y un periodista rompió en llanto en vivo: "Se vale tener una lágrima en el ojo"

El halftime del Super Bowl suele dividir al mundo entre quienes miran el partido y quienes esperan el show. Esta vez ocurrió algo distinto: durante casi 14 minutos, Bad Bunny transformó el espectáculo en una declaración cultural latinoamericana... y hasta hizo llorar en vivo a un periodista deportivo. El cronista de ESPN, John Sutcliffe, no pudo contenerse frente a cámara mientras analizaba la presentación. Visiblemente emocionado, soltó una reflexión que rápidamente se volvió viral. "Como un México- norteamericano, hijo de una americana, la verdad fue muy emotivo el mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música", dijo.

Y agregó: "Con amor, con cultura, con cariño, en un mundo que de repente todo el mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, que sí vino, Ricky Martin, también se vale hoy estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny". Las lágrimas no eran exageración: el show estuvo diseñado como un recorrido emocional por Puerto Rico y por toda la identidad latina en Estados Unidos. El espectáculo arrancó en una plantación de caña, con campesinos usando la tradicional pava jíbara.

Un domingo especial, muchas gracias a todos por acompañarme esta temporada, gracias por sus comentarios, platiquemos un rato, los leo y les contesto 🏈@nflmx @espnmx @espndeportes @espn_cam pic.twitter.com/TGbvlZ3vMw — John Sutcliffe (@espnsutcliffe) February 9, 2026

Luego avanzó hacia un barrio urbano lleno de carritos de comida, dominó, boxeo callejero y vida cotidiana. Incluso aparecieron dos púgiles reales: el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicano-estadounidense Emiliano Vargas, guiño directo a una rivalidad histórica del ring. Después llegó "La casita", símbolo del hogar boricua amenazado por la gentrificación, donde aparecieron celebridades como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Young Miko. Bad Bunny llevaba un jersey con la palabra "Ocasio" -apellido de su madre- y el número 64, cuyo significado generó teorías en redes: desde el huracán María hasta la ley estadounidense que otorgó ciudadanía a Puerto Rico en 1917.

Bad Bunny luciendo en el Super Bowl la bandera de franjas rojas y blancas con el triángulo azul claro

El momento más comentado fue una boda latina completa en pleno escenario: torta, familia bailando, un niño dormido en sillas de plástico y Lady Gaga cantando en versión salsa antes de bailar "Baile inolvidable" con el artista. El cierre fue puro mensaje: banderas con el triángulo azul claro, referencias al apagón energético de la isla, comercios de barrio y un gesto simbólico a un niño al que le entregó un Grammy tras decirle "Cree siempre en ti". El show fue música, política cultural y nostalgia migrante al mismo tiempo. Por eso el llanto de Sutcliffe terminó siendo parte del espectáculo: no fue solo un recital, fue un momento de identidad compartida para millones.