Bandana cumple 25 años, pero la fiesta viene con escándalo: peleas, WhatsApp incendiado y un regreso que tambalea

Cada aniversario trae nostalgia y emoción... excepto si sos Bandana en 2025, donde el combo incluye peleas, audios explosivos, abandonos del grupo de WhatsApp y una interna que, según quienes conocen a las chicas, "estalla como si fuera 2001 pero sin coreografía". A 25 años de aquel furor que nació en Popstars, las cuatro integrantes -Lowrdez, Lissa, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha- se preparan para un show especial el 23 de noviembre, pero la previa viene un poco accidentada.

Bandana

Fernanda Iglesias fue la encargada de tirar la primera bomba en Tarde o Temprano: "Lowrdez Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer. Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte", aseguró, agregando un detalle clave: "Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana". Para completar el cuadro, Iglesias reveló que la discusión arrancó porque "Lowrdez le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas".

Además, deslizó -solo como hipótesis personal- que podría haber habido temas de dinero en el medio. Lissa, más calma, le restó dramatismo cuando habló con la periodista: la pelea ocurrió, sí, pero para ella no era "tan grave". Sin embargo, las tensiones son evidentes. "Hoy hablé con Lissa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia", agregó Iglesias y remarcó que Lowrdez no atraviesa un buen momento: "No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada".

De acuerdo con la periodista, en la previa del show comienza "empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta". Mientras las internas suben la temperatura dentro del grupo, la Justicia avanza con una causa mucho más seria. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez, continúe detenido. El tribunal argumentó riesgo de entorpecimiento y recordó que el acusado tiene antecedentes penales. Está imputado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad, además de tener un embargo de $15 millones.

El juez Diego Javier Slupski ya había rechazado su excarcelación "bajo ningún tipo de condición ni caución", respaldado por la fiscal Silvana Russi, quien advirtió sobre la gravedad del hecho y la actitud del acusado. La situación es tan delicada que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) determinó que Lowrdez se encuentra en "alto riesgo", describiendo un contexto de vulnerabilidad extrema, con patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico. Aunque Lowrdez negó agresiones físicas, los peritos interpretaron sus dichos como los de "una mujer manipulada por el violento", lo que abre nuevas vías judiciales. De hecho, el abogado Yamil Castro Bianchi, que representa a la madre de la artista, pedirá que se la vuelva a convocar para declarar como posible víctima de delitos vinculados a trata de personas.