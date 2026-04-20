Barassi, entre el prime time y la tentación de Telefe: internas, ironías y un futuro "dubitativo"

En la televisión argentina hay algo que nunca descansa: el "libro de pases". Y si bien todavía falta para 2027, el nombre de Darío Barassi ya empezó a circular con fuerza en ese mercado silencioso donde todo se conversa... aunque nadie lo confirme del todo. Desde su lugar al frente de ¡Ahora caigo! en Eltrece, el conductor rompió el molde del entretenimiento diario con un estilo propio: ironía, cercanía y una energía que convirtió al ciclo en una de las apuestas más sólidas del canal.

Pero detrás de ese presente exitoso, también hubo tensiones. En diálogo con Infama, Barassi se refirió a los movimientos que tuvo su programa en la grilla. "No me terminó de gustar, estuve incómodo, porque fue como un manejo: 'bueno, pasás a la noche y al mes volvemos a hablar'", reconoció, en relación a las decisiones tomadas por la programación de Eltrece. El conductor contó que habló del tema con Adrián Suar, intentando mantener una postura "prolija y transparente".

Pero la incomodidad quedó flotando, como suele pasar cuando la tele mueve sus fichas sin demasiadas explicaciones. A pesar de esos roces, Barassi no duda en defender a su criatura. La cuarta temporada de ¡Ahora caigo! logró consolidarse en la tarde y superar expectativas. "Yo sentía que todavía le quedaba leche para dar y creo que no me equivoqué", afirmó.

El conductor destacó el buen rendimiento del ciclo, el casting de participantes y una fórmula que sigue funcionando: juegos ágiles, premios en efectivo y un vínculo directo con el público. "Estoy muy contento con el casting de participantes que me traen. Entregamos plata, los juegos son nuevos", señaló.Y resumió: "Estamos haciendo un lindo programa y un buen casting".

Darío Barassi

Lo cierto es que como en todo buen culebrón televisivo, el rumor no podía faltar: ¿hay chances de un pase a Telefe? Barassi no esquivó la pregunta. Confirmó su buena relación con Darío Turovelzky, CEO del canal, pero bajó la espuma: "Siempre hay buenas charlas, buena onda. Pero no vino a ofertarme nada en esta oportunidad". Eso sí, dejó una puerta entreabierta al recordar que en el pasado sí hubo propuestas concretas: "En otro momento sí hubo ofertas más concretas de formatos para hacer en el canal vecino. Pero en esta oportunidad no vino por ahí". Traducción: hoy no, mañana quién sabe.

Darío Barassi

Mientras tanto, el conductor mantiene los pies en el presente, aunque el calendario ya empieza a asomar incertidumbres. "El programa se graba con un poquito de antelación, tengo cine para fin de año y después todavía el 2027 está ahí como dubitativo", explicó. En ese camino, también hubo espacio para elogiar a Mario Pergolini, a quien considera merecedor del Martín Fierro: "Este año para mí eso lo merece Mario, que volvió a la tele y tenemos que agradecer que un tipo como él haya vuelto". Pero cuando se trata de su propio reconocimiento, el tono cambia y aparece el Barassi más ácido: "Ya me conté con Ventura. No sé qué más tengo que hacer. Si alguien sabe qué tengo que hacer, por favor, necesito un Martín Fierro". Por ahora, Barassi agradece y se mantiene fiel a su canal, pero también deja claro que escucha ofertas.