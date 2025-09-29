Thiago Medina "está despierto": esto es lo primero que le preguntó a Daniela Celis

En medio de días de incertidumbre y preocupación, finalmente llegó la noticia que miles de corazones esperaban con ansias: Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano y padre de dos bebés (Aimé y Laia), despertó tras 16 días de internación. Su primer gesto al abrir los ojos fue tan conmovedor como revelador: preguntó por sus hijas.

La noticia fue compartida por Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de las niñas, quien se ha convertido en el puente entre los seguidores y el estado de salud de él. A través de sus redes sociales, Daniela expresó: "Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago", comunicó confirmando que el joven ahora respira con ayuda de una cánula nasal.

Daniela Celis y Thiago Medina

Aunque el pronóstico sigue siendo reservado y Thiago permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, los avances en su recuperación son motivo de celebración. Daniela, conocida cariñosamente como "Pestañela" por sus seguidores, no dudó en compartir su emoción luego de visitarlo: " Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos . Gracias. Gracias a todos", expresó con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como esperanza.

Un detalle que conmovió profundamente fue el primer pensamiento de Thiago al despertar. Según Daniela, lo primero que hizo fue preguntar por sus hijas: " Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas ", relató emocionada al borde de las lágrimas pero conteniendo las emociones para hablar con su fandom.

Daniela aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo incansable del personal de salud que ha estado al lado de Thiago desde el primer día: "Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital", expresó con gratitud.

Daniela Celis y Thiago Medina

Aunque el camino hacia la recuperación total aún es largo y no exento de desafíos, este pequeño gran avance llena de esperanza a quienes han estado pendientes del estado de Thiago. Daniela pidió que no cesen las oraciones ni las muestras de apoyo: "Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones, que no falten hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital", señaló con determinación.

Thiago Medina despierta, y con él despiertan también las esperanzas de quienes lo rodean tanto su familia que siempre estuvo apoyando como su gran amor Daniela Celis que es una de las primeras en visitarlo y charlar con él. Su primera pregunta no solo refleja su amor como padre; también nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el corazón siempre encuentra la luz en aquello que más ama.