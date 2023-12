El "Pocho" Lavezzi se negó a internarse y su hijo apuntó contra Yanina Latorre: "Dejen de inventar"

La situación de Ezequiel el "Pocho" Lavezzi es muy parecida a la historia de vida de cientos de futbolistas que al terminar su carrera empiezan una vida de excesos, depresión y situaciones ligadas al consumo problemático de sustancias. O al menos, así lo informó Yanina Latorre luego de que el ex delantero del seleccionado argentino tuviera que ser internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este en el medio de sus vacaciones.

Si bien trascendieron rumores de que había sido apuñalado, esto fue descartado más tarde por el parte médico. "Estuvo en una fiesta de cumpleaños, en la que los amigos hicieron como un tributo a 'La Scaloneta'. Él estaba con su hermano y una chica con la que está saliendo. El Pocho hace un tiempo que no la está pasando bien, no está pasando un buen momento de su vida", había dicho la panelista en LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Resulta que una vez instalado este escándalo, la mujer de Diego Latorre había señalado que después de dejar el fútbol y al ser el dueño de "mucho dinero", Lavezzi "no la empezó a pasar bien". "Empezó a tener mala junta y a salir mucho de noche. Y anoche él tuvo un episodio. En ese episodio él se pone un poco molesto, el hermano lo trató de ayudar y es ahí donde se produce toda esta hecatombe. Alguien se asusta en la fiesta y llama a la Policía", había detallado Yanina.

El último posteo de Lavezzi

Según informaron, el detrás del episodio tiene una contraparte de deterioro de salud mental del ex jugador de la selección argentina. La fiesta en cuestión, donde Lavezzi terminó internado, tuvo lugar en Punta del Este donde terminó internado en el Sanatorio Cantegril por una herida de gravedad en la clavícula: "No fue una puñalada, tiene golpes en el abdomen, pero sí tenía la clavícula fracturada. Estuvo todo el día internado, él necesita atención médica de todo tipo", informaron fuentes oficiales.

Al ser un episodio en el que claramente el deportista no estaba en sus cabales, nadie en esa fatídica fiesta presentó denuncias por agresiones, ni el mismo Lavezzi que fue el que sufrió la herida que provocó que recién le dieran el alta a las 16 horas del día siguiente

Tomi Lavezzi

Tras el episodio que conmocionó a los fanáticos del fútbol, fue el mismo Tomás Lavezzi, hijo del ex futbolista, quien rompió el silencio para bajar la temperatura de los rumores y confirmar noticias sobre la salud de su papá: "Para todos aquellos que se preocuparon por mi papá, se encuentra bien". Contundente, habló directamente a la prensa y le dejó un mensaje que parece haberle dedicado a la panelista de LAM: "Dejen de inventar versiones porque detrás de esto hay una familia".

Cómo está el "Pocho" ahora

El terrible episodio que tuvo lugar en Punta del Este destapó una olla que hizo explotar la situación de salud mental del futbolista. Es por eso que decidieron trasladarlo a Argentina para que pueda estar contenido con su familia en la ciudad de Rosario.

Llegó a Argentina con Guadalupe, una mujer que estuvo presente durante el conflicto y que se presume que está en pareja con el ex futbolista. Sin embargo, la situación fue muy difícil porque Lavezzi no estuvo de acuerdo en su posible internación, actitud propia de quien aparentemente está en situación de consumo problemático.

"Pocho" Lavezzi

La intención era que cumpliera una etapa de desintoxicación en la Comunidad Terapéutica Gens (en Boulogne) donde se establece un protocolo muy particular en la que los y las pacientes llegan a convivir con tres personas más que duermen en una misma habitación. El régimen es estricto, hay controles por hora y quienes están allí tienen que hacerse cargo de limpiar su habitación, los baños y generar una buena actitud para la convivencia.

Fue Yanina Latorre quien, sin mucho decoro, informó lo que le pasó al jugador de la selección. "Se descompensó; volvió a tener otro episodio cuando llegó al aeropuerto, estuvieron una hora para reanimarlo, estabilizarlo y subirlo al avión. Desde ahí lo van a trasladar a Rosario", dijo.

"Pocho" Lavezzi

Además, sumó: "Lo intentaron internar pero él no quería". Latorre informó que lo que pudieron negociar con Lavezzi es que haga un tratamiento desde su casa. En caso de no funcionar y no prosperar, deberían internarlo para su pronta recuperación.

Comunidad Terapéutica Gens en Boulogne

De hecho, la periodista confirmó que fue el mismo Lavezzi quien firmó un consentimiento para dar su palabra de fe de que, en caso de no funcionar el tratamiento domiciliario, se internará sin oponer resistencia. La clínica elegida sería la misma donde estuvo en recuperación el cantante Chano Charpentier. "Lo internaron en el centro donde estuvo Chano, Gens, que queda en Boulogne. Se trata de un centro donde te ayudan a estabilizarte y a recuperarte. Primero tenés que atravesar una desintoxicación, después por una medicación y empezar una terapia", explicó Yanina, quien está reemplazando a De Brito en la conducción de LAM.

Sobre la clínica, la panelista aseguró que te dan "tareas y actividades todo el tiempo". "Duermen de a cuatro. Te mantienen ocupado. También tenés terapias solo y en grupo dos veces por día con diferentes grupos. Es un lugar bastante duro de estar cuando uno sufre este tipo de problemas. Lo que me cuentan a mi es que él se resistió muchísimo, no fue fácil. Pero no es que a él le pase esto, le pasa a casi todos y hay dos maneras de entrar. Una es con el consentimiento y otro es cuando interviene la policía o la Justicia pero este no es el caso porque él entró por su propio consentimiento", cerró.