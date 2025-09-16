Benjamín Vicuña, entre la adaptación de sus hijos en Turquía y la filosa aclaración sobre La China Suárez: "¡Menos mal!"

En medio de los rumores sobre el futuro escolar de Magnolia y Amancio en Turquía, Benjamín Vicuña enfrentó las cámaras de Intrusos y habló sin rodeos sobre su presente familiar, la convivencia a distancia con La China Suárez y su vínculo con Mauro Icardi. Con tono sereno pero también algo incómodo, el actor reconoció que la transición no fue nada sencilla: "Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida, pero haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma por el bienestar de mis hijos. Me da como mucha cosa estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia, pero la verdad es que fue una sorpresa".

Consultado sobre la posibilidad de que los chicos ya estuvieran inscriptos en una institución educativa turca, Vicuña no escondió su sorpresa: "Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé". Y, con un intento de bajarle el tono a la polémica, agregó: "No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá".

El actor también recordó las decisiones que en el pasado tomó por sus hijos con Pampita: "Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real". Ahora, asegura que atraviesa un proceso de reflexión: "Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente. No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado".

Además, el chileno explicó que busca adaptarse "a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá". Pero lo que más llamó la atención no fue su análisis sobre la vida en Turquía, sino una declaración inesperada sobre su historia con La China. Al ser consultado por su vínculo, Vicuña reconoció que nunca pasó por el altar: "No me casé nunca en mi vida".

Benjamín Vicuña junto a sus hijos: Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio.

La frase, contundente y espontánea, sorprendió al movilero, que no dudó en retrucarle: "¿Menos mal?". Y ahí llegó el momento incómodo: "¡Menos mal!", respondió el actor casi sin darse cuenta, antes de apurarse en corregirse. El sincericidio del chileno reavivó las especulaciones sobre cómo transita su vínculo con la actriz, que ahora comparte su vida con Icardi en Estambul. Aunque buscó mantener un perfil reservado, Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena: entre la necesidad de proteger a sus hijos y las frases que, aunque quiera, se le escapan al aire.