"Circulaba a gran velocidad": el testimonio clave que reconstruye el accidente de Thiago Medina

El accidente que dejó a Thiago Medina internado en terapia intensiva continúa generando conmoción. Mientras la familia y los allegados esperan con angustia los partes médicos oficiales, una voz clave se sumó a la reconstrucción de lo ocurrido: la de un testigo directo del siniestro vial. A la vez, Daniela Celis, madre de las hijas del ex participante de Gran Hermano, rompió el silencio a la salida del hospital con un pedido cargado de emoción.

El testimonio clave que reconstruye el accidente de Thiago Medina

Según consta en la declaración testimonial brindada ante la Policía de Moreno, dada a conocer en las redes sociales de LAM, el hecho se produjo el viernes por la tarde en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, cuando "un motociclista que circulaba a gran velocidad" perdió el control tras impactar contra un automóvil Chevrolet Corsa que intentaba girar hacia la segunda arteria. La testigo relató que viajaba como acompañante en otra moto detenida sobre la banquina y que vio cómo un rodado Honda, conducido por "un hombre con casco", pasó a centímetros de ellos a gran velocidad antes de embestir al Corsa.

La mujer declaró que "producto del impacto, el conductor del motovehículo se elevó sobre su asiento cayendo a un lateral sobre la acera" y aseguró que de inmediato, ella y su pareja se acercaron a asistir al joven herido. Según describió, el conductor del auto descendió rápidamente para colaborar, en una escena que se transformó en minutos en un operativo sanitario que derivó en el urgente traslado de Medina al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Mientras la Justicia investiga las circunstancias del accidente y la evolución médica mantiene en vilo a familiares y seguidores, Daniela Celis volvió a ser el rostro más cercano en el afuera del hospital.

Junto a su ex compañera de Gran Hermano, Romina Uhrig, Celis fue interceptada por la prensa y no pudo ocultar la angustia. "Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán", expresó con lágrimas en los ojos. Acompañada por Uhrig, que eligió mantener silencio ante los micrófonos, Celis insistió en la importancia del apoyo colectivo.

Además, resumió en pocas palabras el clima que domina a la familia: "Estamos todos unidos". Con tono quebrado y mirada baja, admitió que la incertidumbre los atraviesa a todos: "Yo también quiero saber", respondió, en alusión a la espera constante por un nuevo parte médico. La escena del hospital mostró también un reencuentro inesperado. Tras meses de distancias y reproches mediáticos, Daniela y Romina recuperaron la cercanía frente al dolor. Según trascendió, Uhrig fue una de las primeras en ser contactada por el hospital tras reconocer a Medina, y desde entonces acompaña de manera activa a su amiga.

En redes sociales también multiplicó el pedido de fe: "Sólo pido que sigan orando por Thiaguito, gracias de todo corazón", escribió en Instagram. El círculo de oración y solidaridad en torno a Thiago Medina no deja de crecer: familiares, amigos, ex participantes del reality y miles de seguidores envían mensajes de aliento a través de redes sociales. En la puerta del hospital, los abrazos y el silencio respetuoso acompañan cada jornada, mientras los médicos trabajan y la familia aguarda.