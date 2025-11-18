Benjamín Vicuña, al borde del colapso con la China Suárez: cansancio, fastidio y un brutal sincericidio

Si alguien pensaba que la novela Vicuña-China ya no tenía más capítulos por estrenar, se equivocó. Esta semana, el drama volvió a tomar vuelo y, esta vez, no por boca de Eugenia "la China" Suárez, sino por la del propio Benjamín Vicuña, que -con gesto serio, ojeras de papá cansado y un agotamiento que traspasó la pantalla- decidió hablar. El actor venía manteniendo un bajo perfil, enfocado en sus hijos y en su nuevo trabajo en The Balls, el programa que se estrenará en El Trece en enero de 2026.

Pero las recientes entrevistas de la China con Mario Pergolini y Moria Casán, donde volvió a repasar su relación, sus "encierros", sus "no amores" y hasta detalles de la convivencia, terminaron por colmar el vaso. Y en el móvil de SQP (ciclo que se emite por América TV) se vio todo: enojo, pudor, cansancio y fastidio. Vicuña no necesitó nombrarla para que todos supieran de quién hablaba. "No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo", comenzó.

Y agregó: "Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo... No entiendo tampoco lo del otro lado". Cuando le preguntaron por la exposición de la China, fue lapidario: "No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, súper triste". En la entrevista, la actriz había dicho que se sintió "encerrada" y "no amada" durante su relación con el chileno. Al respecto, Vicuña optó por un tono más diplomático y hasta ensayó un pedido de disculpas: "Si fue así, me da mucha pena".

Y remató: "Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste. Como cualquier separación. Pero no voy a ahondar más. No quiero, no puedo. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente fue una pareja que decidió separarse". Pero el momento más filoso llegó cuando se refirió al hecho de que El Trece -el canal donde está trabajando- le diera aire a su ex pareja para hablar de él.

Sin filtro, lanzó: "No entiendo que se haga en Eltrece, con tanta difusión... Estoy triste". Lo cierto es que una vez terminado el móvil, Yanina Latorre tomó el guante desde el piso y avisó: "Nunca lo vi tan enojado. Él siente que el canal no lo cuidó". La frase de Vicuña que terminó de desatar el escándalo fue: "Me parece muy raro, muy patético tener que yo estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona... Pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto."

La China Suárez y Benjamín Vicuña en guerra por sus hijos

El actor insistió una y otra vez en su preocupación por Amancio y Magnolia. "Me da mucho pudor. Estoy hasta acá de que hablen de mis hijos. No quiero hablar más del tema". Y cuando le preguntaron si evalúa acciones legales para frenar la escalada de las afirmaciones de su ex, fue claro: "Yo podría llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta. Obviamente me duele... Pero más que dolor, es no entender nada". La China, por su parte, había dicho con Moria: "No me sentía deseada, no me sentía amada... ya estaba muy desgastada". Y recordó incluso su encuentro con Mauro Icardi en 2021.