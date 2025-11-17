Reclamo millonario contra Tinelli: quién es el deportista que lo acusa de deberle más de 500 mil dólares

17 Noviembre de 2025 16:02
Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complicados con conflictos familiares y económicos. A los ya conocidos problemas con sus hijos y la pausa en su actividad profesional, se le sumó un frente judicial: Ramón Clemente, ex jugador de básquet y figura clave durante la gestión del conductor en San Lorenzo, reclama una deuda superior a los 500.000 dólares.
El deportista expresó públicamente su enojo, señalando que, durante su estadía en el club, debió hacerse cargo de gastos personales que no le correspondían y que las promesas de pago "jamás se cumplieron".
Con el correr del tiempo, la tensión escaló. Según el deportista, se sintió "utilizado" en su momento y decidió avanzar por vía judicial. El conflicto ganó más visibilidad cuando Tinelli lo bloqueó en redes sociales, algo que Clemente mostró públicamente junto con un mensaje contundente: "Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios".
Según informaron en el programa Puro Show, la demanda recae directamente sobre Tinelli: en ese período, el club no estaba en condiciones de hacer frente a ciertas obligaciones financieras, y el mediático habría intervenido como garante, junto a colaboradores cercanos, entre ellos el escribano Fabián Escoltore.
La causa se encuentra en etapa de análisis documental, y desde el entorno de Clemente advierten que los intereses continúan acumulándose. Además, sostienen que el basquetbolista tuvo que asumir costos básicos de manutención por demoras en los pagos
El propio Ramón Clemente cerró su descargo con un mensaje duro y público: "Que alguien le diga a Tinelli que me desbloquee y me pague mi dinero". Mientras los problemas siguen saliendo a la luz, Marcelo Tinelli se llama al silencio absoluto.