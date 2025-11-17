Reclamo millonario contra Tinelli: quién es el deportista que lo acusa de deberle más de 500 mil dólares

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complicados con conflictos familiares y económicos. A los ya conocidos problemas con sus hijos y la pausa en su actividad profesional, se le sumó un frente judicial: Ramón Clemente, ex jugador de básquet y figura clave durante la gestión del conductor en San Lorenzo, reclama una deuda superior a los 500.000 dólares.

El deportista expresó públicamente su enojo, señalando que, durante su estadía en el club, debió hacerse cargo de gastos personales que no le correspondían y que las promesas de pago "jamás se cumplieron".

El basquetbolista Ramón Clemente le reclama millonaria deuda a Tinelli

Con el correr del tiempo, la tensión escaló. Según el deportista, se sintió "utilizado" en su momento y decidió avanzar por vía judicial. El conflicto ganó más visibilidad cuando Tinelli lo bloqueó en redes sociales, algo que Clemente mostró públicamente junto con un mensaje contundente: " Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios ".

Según informaron en el programa Puro Show, la demanda recae directamente sobre Tinelli: en ese período, el club no estaba en condiciones de hacer frente a ciertas obligaciones financieras, y el mediático habría intervenido como garante, junto a colaboradores cercanos, entre ellos el escribano Fabián Escoltore.

La causa se encuentra en etapa de análisis documental, y desde el entorno de Clemente advierten que los intereses continúan acumulándose. Además, sostienen que el basquetbolista tuvo que asumir costos básicos de manutención por demoras en los pagos