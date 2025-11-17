El dardo de Tini Stoessel a Yatra y el mensaje romántico para De Paul: así fue el final de Futttura

El pasado domingo, Tini Stoessel realizó la última función de su festival Futttura con un show inolvidable en Tecnópolis, y entre los miles de fanáticos hubo uno que no quiso faltar: Rodrigo De Paul. El futbolista ya había estado en uno de los primeros conciertos a fines de octubre, pero regresó para acompañarla en el cierre.

Si bien era un hecho que la pareja había vuelto a apostar al amor después de unos años separados, en esta oportunidad ambos decidieron no mostrarse en redes sociales. Sin embargo, eso cambió en las últimas horas con el final de Futttura y a pocos días del casamiento.

La dedicatoria de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en pleno show

Durante la noche, De Paul le dedicó un mensaje que derritió a sus seguidores: " ¡Seguí regalando sonrisas toda la vida! ", escribió en una historia de Instagram junto a emojis de corazón y enamorado, acompañando el texto con un video donde se ve a Tini brillando en el escenario.

El deportista no fue el único que expresó su amor en la noche del domingo. Por su parte, "La Triple T" le habló desde el escenario antes de interpretar su canción "Carne y Hueso", donde además lanzó un palito a su ex, Sebastián Yatra.

"Qué feo que es cuando te rompen el corazón. De alguna manera uno aprende mucho pero, ¿hasta qué punto uno se presta tanto y empieza a perderse? Hay que aprender a decir 'basta' y escuchar a las personas que nos quieren", comenzó la cantante anticipando la interpretación.

"Esta canción la escribí cuando tenía el corazón muy partido , pero hoy agradezco haber perdido a esa persona", dijo en referencia a Yatra —quien actualmente está en Argentina— y continuó hablando directamente a De Paul, que la observaba desde un sector VIP: "Te amo, mi vida, gracias por aparecer, que estás por allá. Podés cortar y podés volver también, uno nunca sabe las vueltas de la vida", expresó en relación al tiempo en que estuvieron separados y al presente en el que están próximos a casarse.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Cabe recordar que Tini Stoessel y Sebastián Yatra terminaron una relación marcada por celos y falta de respeto que le jugaron una mala pasada a "La Triple T". En sus canciones logró canalizar su dolor, aunque también atravesó problemas de salud mental por el desamor y el daño emocional que le generó su ex pareja.