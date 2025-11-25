Benjamín Vicuña volvió a Chile, se refugió con sus hijos y apuntó sin filtros contra la China Suárez

Benjamín Vicuña aprovechó el fin de semana para volver a sus tierras y disfrutar un momento inolvidable con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio: una escapada que funcionó como refugio después de semanas marcadas por la exposición mediática, viajes a Turquía y tensiones con la China Suárez por la organización familiar

El actor eligió regresar a Pirque, una comuna ubicada a 40 kilómetros de Santiago de Chile, donde se encuentra la casa de campo que pertenece a su familia y que formó parte de su propia infancia: "Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví", escribió en un reel de Instagram.

Benjamín Vicuña disfrutó un fin de semana de ensueño con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio

La residencia, ubicada en medio de un inmenso valle verde, fue el escenario del viaje. El lugar combina jardines amplios, animales, caballerizas y una estética campestre que el actor asocia directamente a su crianza. Allí también vive su mamá, Isabel Luco Morandé, a quien los chicos saludan con un abrazo en una de las escenas del reel, y su marido, Oussama Aboughazale.

Así como aprovechó el fin de semana para pasar tiempo con sus hijos, Magnolia y Amancio, que semanas atrás estaban escolarizados en Turquía, también se hizo un tiempo para una entrevista en la televisión chilena, donde sentenció su mala relación con la China Suárez.

El actor relató lo difícil que le resulta tener a sus hijos viviendo en otro continente: "Es algo que me cuesta incluso asimilar porque me parece una decisión como muy drástica ", comenzó y dio pie a que la entrevistadora le consulte por su trato con la madre de los menores.

Vicuña no tuvo pelos en la lengua para dejar en claro su desacuerdo con los manejos de la China: "Esto generó una dinámica súper difícil porque cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo frente a un tema tan básico, lógico, como es la residencia, el lugar donde viven, el centro de vida, la escolarización, no es que tienes un problemita, es un problema grave", dijo.

Por otro lado, el actor expresó: "Yo como hombre, maduro, grande, terminó cediendo que mis hijos estén con su mamá porque Eugenia es una buena mamá, pero también creó que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio en Argentina", culminó.

En paralelo, Mauro Icardi (actual pareja de la China Suárez) atraviesa la misma batalla que Benjamín Vicuña: el futbolista pide la restitución de sus hijas Francesca e Isabella y asegura que su centro de vida es en Turquía.