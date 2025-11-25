"Me gusta la obsesión que les genero": Yanina Latorre cruzó a Fernanda Iglesias por "mentir" sobre las causa en su contra

Yanina Latorre reaccionó a la información sobre los juicios que tiene en su contra que lanzó la periodista Fernanda Iglesias, con quien mantiene desde hace años una fuerte rivalidad. La ex Duro de Domar aseguró que su colega tiene muchos juicios en su contra que no salen a la luz, pero la conductora la cruzó y negó la existencia de esos procesos judiciales en su contra y apuntó a la obsesión que tiene con ella su némesis mediática.

"Todo esto es mentira. Qué obsesión, Dios", rechazó Latorre en un tuit, en el que cuestionó las declaraciones de Iglesias al aire del streaming de María Julia Oliván. "Tiene varios juicios. Lo que pasa es que están reservados. Yo entré al Poder Judicial de la Nación y el único que está es el de Martín Redrado, pero yo sé que tiene otros juicios: tiene uno con Esmeralda Mitre, tiene uno con Evangelina Anderson", había dicho la periodista.

El tuit de Yanina Latorre sobre las acusaciones de Fernanda Iglesias en su contra.

"Ella dice: 'no tengo ningún juicio', pero eso no es verdad", continuó Iglesias. "El de Redrado se resolvió y por eso quedó ahí. Pero ella pide reserva para que no salga publicado. Este juicio de (Mariela Anchipi) La Chipi y Dady (Brieva) está actualmente en vigencia. Dady tiene dos juicios contra ella y La Chipi también. O sea que son cuatro juicios. ¿Sabés cuánto piden por cada uno? 50 mil dólares", agregó después.

"No tengo dos juicios con Brieva, sólo uno. Jamás me llegó nada de Esmeralda Mitre. Jamás me mandó nada Evangelina Anderson. Me gusta la obsesión que les genero. No tengo 1.000 juicios. Y, obvio, nadie me reclama 100 mil dólares", cerró el tuit de Latorre, escrito en mayúsculas y con mucho enojo evidente.

Iglesias tiene una rivalidad con la conductora de SQP en América TV que ya lleva años. Es por eso que no lo disimuló en sus declaraciones y ni siquiera defendió a Latorre por una cuestión de libertad de expresión. "Decir que a alguien no le llega agua al tanque no es periodismo, es agresión", precisó. "Estaría bueno que las tenga que pagar. A mí me gustaría", afirmó después.