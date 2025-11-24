El vino, Icardi y un déjà vu eterno: La China Suárez volvió a tropezar con su propio archivo

Después de una semana intensa en Argentina -llena de entrevistas sobre el origen de su romance, indirectas para sus ex y una agenda mediática digna de reality- la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a instalarse en Turquía. El domingo por la noche, la pareja decidió presumir una cena romántica pero, como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en detectar algunos detalles que no cerraban del todo. El delantero, que viene afrontando tensiones con los hinchas y la dirigencia del Galatasaray por su rendimiento tras la operación de rodilla, volvió a la cancha el fin de semana, metió un gol y decidió celebrarlo como corresponde: con su novia y buen vino.

Mauro Icardi fue homenajeado en su partido número 100 con la camiseta del Galatasaray

"Salud. Celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto", publicó la China en una historia de Instagram donde se la ve brindando con Icardi. Todo muy tierno, hasta que apareció el archivo que no perdona, y opacó la versión romántica de la actriz.

La China Suárez quiere instalar que Icardi le enseña a tomar vino, pero su pasado con Vicuña no le permite

Así como pasó con varias de sus declaraciones en Argentina, esta tampoco resistió una simple búsqueda retroactiva. Porque no, no era "la primera vez" que tomaba vino. Años atrás, durante un viaje con Benjamín Vicuña, él mismo le dedicó un posteo desde Bodegas Trapiche: "Gracias por compartir la pasión por el vino y la gastronomía", escribió junto a una foto en la que se los veía abrazados entre botellas. Y ella, había respondido: "Creo que maduré porque por primera vez me gusta el vino".

El tema es que, aparentemente, la China Suárez tiene varias "primeras veces" repartidas a lo largo de sus relaciones. Y esta vez, no pasó desapercibida; en X, los usuarios opinaron sin filtro: "Tiene algunas lagunas mentales"; "Chicos, basta, ¿no ven que cuando cambia de pareja se me resetea la memoria automáticamente?"; o "A cada uno le dice que es la primera vez que hace algo".