Blender respondió con un tibio comunicado y evitó asumir responsabilidades tras la renuncia en vivo de Fiorella Sargenti

Como todos los días, la programación de Blender transcurría con aparente normalidad. Las cámaras estaban encendidas, los chistes seguían al aire y nada hacía prever que, en cuestión de segundos, el canal quedaría envuelto en una crisis que se volvió imposible de ocultar. En pleno vivo de Último Aviso, la conductora Fiorella Sargenti interrumpió la transmisión, miró a cámara y soltó una denuncia explosiva: aseguró que la empresa había despedido a unos 20 trabajadores por reclamar mejoras salariales.

Mientras sus compañeros Nico Riera, Juanita Groisman, Colo Mollesi, Agustín Eme y Maxi Facturita conversaban al aire, Sargenti irrumpió en escena y frenó el programa: "Perdón, chicos. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos ", expresó.

Fiorella Sargenti se ocupó de parar la transmisión de Blender por los despidos

Luego de aclarar que no se trataba de un bait, es decir, una estrategia para captar la atención de la audiencia, agregó: "Me parece que van a estar todos de acuerdo en que no podemos seguir haciendo el programa así ".

Segundos después, advirtió que había personal de seguridad esperando afuera del estudio. Acto seguido, la transmisión se interrumpió: la pantalla quedó en negro, el logo del canal permaneció congelado y Blender dejó de emitir en vivo.

Fiorella Sargenti interrumpió la transmisión de Blender

La decisión de cortar la transmisión dejó en evidencia la gravedad del conflicto. Rápidamente, periodistas, humoristas y figuras del streaming utilizaron las redes sociales para expresar su respaldo a la conductora y a los trabajadores despedidos. Uno de los primeros en pronunciarse fue Marcos Aramburu, quien escribió en X: "Un abrazo a mis amigos despedidos de Blender. Toda gente espectacular y trabajadora que siempre trabajó para engrandecer y sostener a ese medio, a pesar de sus cúpulas, que en su mayoría siempre fueron inútiles. Algunos medios 'nuevos' se parecen mucho a los viejos".

Más tarde volvió a referirse al episodio y destacó el accionar de Sargenti: "¿Por qué Fío Sargenti manejó bien la situación? Porque tiene oficio. Porque sabe hacer este trabajo y porque lo hace desde hace muchos años. Algún día alguien tendrá que reconocer que saber trabajar es mejor que no saber hacerlo".

Uno de los primeros en pronunciarse fue Marcos Aramburu

Juan Ruocco también manifestó su apoyo: "Solidaridad total con @FioSargenti y todos los compañeros despedidos: Manu, Tornado, Nono, Juli Ardilla, el Tano, Dani, Nachito y todos los demás. Los OVARIOS de Fio, mamita".

Malena Pichot tampoco pasó por alto lo ocurrido y celebró la actitud de la periodista: "Qué señora del bien @FioSargenti. ¡Bravo!". El mensaje recibió incluso la reacción de la escritora Claudia Piñeiro, quien respondió con emojis de aplausos.

Malena Pichot y Claudia Piñeiro acompañaron públicamente a Fiorella Sargenti

Lucas Upstein aprovechó la situación para destacar las cualidades de su compañera: "Aprovecho para decir que Fío Sargenti es el humano más maravilloso del mundo entretenimiento, podcast, radio, todo. La persona con más data y bocha para lo que sea . Y eso escasea. Recomiendo Hoy Trasnoche, Matar está mal, El Country Club y todo lo que haga porque es maravilloso siempre".

Marian Herrera también expresó su solidaridad: "Fio Sargenti anuncia que abandonan el aire de Blender porque las autoridades echaron a muchos compañeros por exigir cobrar su sueldo. Mi solidaridad y abrazo a toda la buena gente que labura en el canal. Rebord se fue dos semanas y la chocaron".

Fiorella Sargenti recibió apoyo de colegas tras defender a los trabajadores de Blender

En la misma línea, Federico Simonetti escribió: "Un gran abrazo @FioSargenti para vos, los compañeros despedidos y los que siguen ahí. Mucha fuerza y cuentan con nuestra solidaridad".

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) también repudió lo sucedido mediante un comunicado difundido en redes sociales: "NO A LOS DESPIDOS EN BLENDER. Repudiamos la medida antisindical de la empresa que conduce el canal de stream Blender ante reclamos salariales de sus trabajadores. Toda la solidaridad y apoyo a los compañeros y compañeras".

🚫💥NO A LOS DESPIDOS EN BLENDER



Repudiamos la medida antisindical de la empresa que conduce el canal de stream Blender ante reclamos salariales de sus trabajadores.



Toda la solidaridad y apoyo a los compañeros y compañeras. pic.twitter.com/xiqiJDh89Z — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) June 26, 2026

El comunicado de Blender

Horas después, la empresa difundió un comunicado oficial en el que defendió su accionar y cuestionó a quienes realizaron el reclamo: "BLENDER es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones", sostuvo el canal al comenzar el texto.

El comunicado de Blender

Luego, minimizó la protesta de los trabajadores al señalar: "En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía , intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes".

Finalmente, cerró con un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia hacia quienes continúan trabajando en la empresa: "En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad".