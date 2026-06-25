Los trabajadores de Blender cortaron la transmisión por despidos en el streaming: "Si tocan a uno nos tocan a todos"

La programación del streaming Blender del empresario Augusto Marini, también dueño de Carajo!, se vio interrumpida de manera intempestiva durante la noche de este jueves, luego de que la conductora Fiorella Sargenti anunciara una medida de fuerza por los despidos que se produjeron en la señal, producto de los reclamos salariales que habían impulsado algunos trabajadores con el fin de que vuelvan los aumentos trimestrales de acuerdo a Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Perdón, chicos. Los tengo que molestar para que no queden fuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos, así que me parece que creo que van a estar todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así", aseguró Sargenti, en un anuncio que sorprendió a sus compañeros que estaban al aire con ella.

La conductora del programa Último aviso, que sale de lunes a viernes de 19 a 21, confirmó que la decisión estaba charlada con los "compañeros de técnica", quienes también se solidarizaron con los despedidos. "No podemos", expresó, antes de revelar un dato de extrema gravedad en cuanto a la libertad sindical y de protesta: "hay guardias esperándonos afuera". "Perdón a todos ustedes. No es un bait. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos. Porque si tocan a uno nos tocan a todos. Así es como funciona la solidaridad laboral", sintetizó la conductora fueguina, pocos segundos antes de salir del aire.

Manuel, uno de los productores del programa emblema del canal Hay Algo Ahí, que suele conducir el ahora de vacaciones Tomás Rebord, confirmó la situación en un posteo de X (ex Twitter) en el cual dio más detalles: "Por si las dudas: hoy no Hay Algo Ahí. Me acaban de despedir a mi y (por ahora) al tornado, al Nono, a Juli Ardilla, al Tano, a Dani y a Nachito. También a Juanelo y a Lali de comercial. El reclamo fue pedir que se reestablezca el aumento trimestral acorde al IPC".

El testimonio de uno de los productores de Blender y Hay Algo Ahí sobre los despidos en el canal de streaming.

"La verdad que es una garcha quedarse sin laburo y más por un lugar que apostamos a construir, generar comunidad, donde hicimos horas extra sin que sean pagas, donde estábamos 24/7 dedicados al medio. Por lo visto a la gestión no le gusta que pidas que te paguen acorde a eso", sumó el productor más adelante.

A principios de junio, Marini ganó notoriedad luego de que su firma Motora Argentina SA consiga un contrato con Trenes Argentinos por US$ 3,8 millones. En diálogo con Perfil, aseguró que no fue beneficiado y hasta aclaró que "el Estado argentino" hacía cinco meses que no le pagaba y que le debía más de 5.000 millones de pesos.

Augusto Marini es el dueño de los streamings Blender y Carajo!, y se encamina a estar al frente del Canal de la Ciudad.

A contramano de ese relato, en la misma entrevista reconoció que estaba "profundizando su inversión en medios y que estaba "a punto de lanzar otro proyecto vinculado al streaming", que contaría "cuando esté listo". Además, el dueño del holding Cale Group, que recientemente recibió una preadjudicación de la licitación del Canal de la Ciudad por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que no recibían pauta oficial.