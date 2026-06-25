Lowrdez Fernández y su tristeza por las críticas a su cuerpo en las redes sociales: "Soy un lechón contento"

La preocupación en el entorno de la ex Bandana Lowrdez Fernández por lo que comparte en las redes sociales se generalizó entre su entorno, luego de la crisis que atravesó con su ex pareja Leandro García Gómez, detenido desde octubre del año pasado por privación ilegítima de la libertad contra ella. Un posteo reciente en donde se la vio en pleno llanto encendió las luces de alarma, aunque la tristeza era por las críticas que recibió contra su cuerpo.

"Estuve llorando muchísimo porque la verdad, necesito llorar. Tengo papada. Y desde hace un montón de tiempo que me vienen pasando un montón de cosas, inclusive físicamente. Y bueno, una hace una sesión de fotos y sí obviamente hay retoques, pero para que te digan 'lechona'", lamentó entre lágrimas y en un primerísimo primer plano contra su teléfono celular.

Luego de eso se rió un poco y relativizó sus lágrimas. "No, mentira. Me estoy cagando de risa. Realmente es una sesión de fotos vieja. No estoy así con mi cuerpo. Ojalá lo estuviese. Estoy a pleno dieta keto con mi nutricionista, que te amo. Y me acabo de bañar", explicó, en una aclaración que no dejó a nadie contento.

El video que subió a su Instagram estuvo acompañado de más sensaciones al respecto de su confesión. "¡Sean felices con sus cuerpos! Tengo alergia. Tomo colágeno, calostro, keratina, magnesio y más colágeno. Tengo problemas con la tiroide y todavía no pude ir al endocrinólogo porque no consigo turno. Me sacaron el útero y estoy saliendo adelante en la vida como puedo", soltó en su descargo.

Lowrdez Fernández y su descargo tras las críticas en su contra.

"Hago yoga, voy al gimnasio, hago terapia, voy al psiquiatra. Tengo buenos amigos, pero el corazón partido. Me salva la música. Amo mi cuerpo, me gustaría estar mejor, pero todo a su tiempo. Si quieren les aviso las fotos que subo de antes de la operación así no se sienten defraudadas. Mujeres que bardean a mujeres. Soy un lechón contento", cerró la cantante, con una frase que pudo explayar más que sus lágrimas lo que le afectaron las críticas recibidas.

Lo cierto es que la publicación se llenó de mensajes positivos que la reivindicaron como artista, como mujer y como persona. Famosos y famosas, fanáticos y fanáticas y hasta gente random que manifestaron su cariño y comprensión por haber vivido cosas similares en las redes sociales y en la vida misma. De los cuerpos ajenos no se habla. Y aunque parezca mentira aclararlo, es algo que se hace para no lastimar al prójimo.