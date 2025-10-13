Body verde, una corona y la bronca de Roberto Piazza tras el show de Nancy Pazos: "Pobre mina, lo que lleva el fracaso"

Nancy Pazos volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una declaración política ni por una escandalosa pelea. La periodista encendió las redes con un video en el que se la ve bailando con total libertad y brillo propio en una fiesta temática llamada Pop Hereje, un evento que se volvió cita obligada para los fanáticos del pop más ecléctico. Con un body verde brillante, tacos altos y una corona, Pazos se subió al escenario y desplegó toda su energía.

En el clip, compartido por los asistentes y viralizado por la cuenta de El Ejército de LAM, se la ve moviéndose al ritmo de la música entre aplausos, risas y flashes de celulares. El público la celebró con entusiasmo en el lugar, pero en redes la historia fue distinta: los comentarios se dividieron entre la ovación y la ironía. Algunos usuarios aplaudieron su actitud: "¡Genial, reí, bailá, cantá, disfrutá! ¡Estamos vivos y a eso vinimos!", escribió una usuaria en X, recibiendo cientos de likes.

Otros, en cambio, eligieron el humor ácido: "NAN SIN PASOS", "La cucaracha cuando le tirás raid", y "¿Es el cierre de campaña de Kicillof?" fueron algunos de los mensajes más compartidos. Pese a las burlas, Nancy encontró apoyo en gran parte del público LGBT, habitual en estas fiestas, donde la consigna es clara: libertad, color y cero prejuicios. ¡La pasé genial! La próxima va con coreo", prometió Nancy. Sin embargo, no todos lo tomaron con espíritu festivo.

La reacción de Nancy Pazos a su show

El diseñador Roberto Piazza aprovechó el revuelo para lanzar un dardo filoso desde su cuenta de Instagram. "Pobre mina, lo que lleva el fracaso y que te dejen por otra mujer divina como Analía Maiorana, da pena", escribió, en referencia a Diego Santilli, ex marido de Pazos. El comentario desató un nuevo capítulo en una rivalidad que ya venía caliente desde hace años. Piazza y Pazos mantienen un enfrentamiento público que combina diferencias personales, resentimientos del pasado y fuertes posturas políticas enfrentadas. Meses atrás, el diseñador ya había recordado un episodio que lo dejó molesto.

La polémica reacción de Roberto Piazza al show de Nancy Pazos

En una entrevista en LN+, contó que Pazos le pidió prestado un vestido de su marca para asistir a los premios Martín Fierro, pero que finalmente no lo usó. Según Piazza, cuando la llamó para preguntarle por qué, ella le respondió: "Santilli no me dejó". El modisto aseguró que esa explicación "lo enfureció" y aprovechó para cuestionar su coherencia feminista. Mientras tanto, Nancy, ajena al escándalo digital, parece disfrutar del momento. Su baile, entre irónico y liberador, se convirtió se transformó en el mundo virtual en símbolo de una consigna que ella misma suele repetir en sus programas: "Vivir sin miedo al qué dirán".