Nico Vázquez habló de su vínculo con Dai Fernández: "No tengo nada que blanquear, es algo de hace días"

Después de semanas y semanas de rumores, miradas cómplices y versiones cruzadas, Nico Vázquez decidió romper el silencio. En una entrevista distendida -pero con momentos de tensión- en Infama (América TV), el actor habló por primera vez de su vínculo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, y confirmó lo que muchos ya sospechaban: están iniciando una relación. Eso sí, "sin etiquetas". "Es algo de hace días", se sinceró Nico cuando la periodista Karina Iavícoli le preguntó si estaba en pareja. Y, fiel a su estilo frontal, aclaró: "Cuando estás empezando algo... no tiene título. No tengo nada que blanquear. Esa es la realidad".

El actor aprovechó el momento para poner fin a las especulaciones sobre su separación de Gimena Accardi, con quien compartió más de una década de amor. "Cualquier circunstancia en la que esté Gime o en la que esté yo es válida. No tenemos que dar explicaciones. Ya no somos pareja, estamos solos", subrayó. "Si quiero empezar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, no tengo por qué ponerle un título. No estoy mintiendo, simplemente no hay nada que blanquear", agregó, marcando distancia con el circo mediático que lo rodea desde hace meses.

Pero cuando Marcela Tauro fue al hueso y le preguntó si estaba "conociendo" a Dai, Nico bajó la guardia y dejó ver una sonrisa cómplice. "Nos conocemos hace mucho. Somos muy amigos, mejores amigos te diría. En el último tiempo nos apoyamos mucho el uno en el otro. Pasamos de compañeros a eso, a mejores amigos", contó, confirmando que la conexión entre ambos trascendió los camarines. La charla, que comenzó liviana, se tornó algo más incómoda cuando el actor sintió que las panelistas querían arrancarle una confesión. "¿Qué necesitan que diga? Son mentirosos, mezclan lo de Gimena... Estoy divorciado, solo", lanzó, algo fastidioso.

Resulta que en ese momento, Iavícoli y Laura Ubfal volvían con las mismas preguntas en su afán por torcer la voluntad del actor hasta que Tauro intervino para calmar las aguas, y Vázquez volvió a remarcar que "no hay nada para blanquear". Lejos de cerrarse, Nico decidió dejar una puerta abierta al amor. "Nos conocemos hace un montón como amigos... nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe", afirmó. En el tramo final, Ubfal tocó un tema sensible: su relación pasada con Accardi y los rumores de infidelidad. "¿Pasa por ahí el dolor?", le consultó.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández

Vázquez fue contundente: "Son dos cosas distintas. Yo lo tengo bien resuelto. No existe la infidelidad, está muy claro eso, no hace falta decir nada". La historia entre Nico y Dai, según cuentan allegados, nació en los ensayos de la obra Tootsie, cuando Fernández reemplazó a Julieta Nair Calvo. Con el tiempo, la buena química en escena se trasladó a la vida real, y ahora ambos comparten el escenario en Rocky, donde la complicidad salta a la vista. "Cuando me vuelva a enamorar, se van a dar cuenta. Me conocen, me van a ver. A mí me gusta vivir la vida. Lo que sí aprendí es que quiero cuidar más mi intimidad", sentenció Nico Vázquez.