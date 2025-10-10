Vicuña sorprendió y habló de los incidentes de la U de Chile: "Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en Argentina"

El actor chileno Benjamín Vicuña, conocido tanto por su talento como por su carisma y por ser el ex marido de las dos divas argentinas Pampita y la China Suárez, sorprendió al hablar sobre sus proyectos actuales y sobre cómo vive su vida entre Argentina y Chile, siempre con sus hijos como prioridad.

Durante una entrevista con el periodista Luis Slimming en el programa Entre Broma y Broma, el actor confesó varias intimidades. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inocente: "¿Cuál ha sido el personaje que te ha dejado más para dentro o te lo llevaste para la casa?".

Vicuña, con su característica serenidad, respondió: "Hay un personaje que hoy estoy haciendo, que me tiene muy contento, que es de una serie en Uruguay. Es un padre con cinco hijos, dos exs...". Pero antes de que pudiera terminar, Slimming lanzó un chistecito ácido que desató carcajadas: "Ahh, es un documental". La risa fue inevitable, incluso para el propio Benjamín, quien fingió abandonar la escena diciendo: " Puta no se puede. Y para qué me invitan a esta wea (sic) ".

Entre risas y bromas, Vicuña también habló de su vida en Argentina, donde vive hace más de 15 años. "Llevás tantos años viviendo en Argentina y mantenés el acento chileno", comentó Slimming. A lo que el actor explicó: "Es inevitable tener que empezar a hacer un neutro que muchas veces se parece, en este caso, a la tonada argentina. Tengo hijos argentinos y es inevitable que estando ahí se te pegue".

El chiste de Vicuña ante la pregunta del entrevistador chileno

El actor también aprovechó para hablar de sus próximos proyectos, como El Rey del Ring y el documental Eterno, donde interpreta a David Arellano. Slimming no perdió oportunidad para meter otro chiste una vez más: "¿Pero cuántas películas hacés al año?". Con humor, Vicuña respondió: "Tengo cinco hijos, parezco un hámster. Muchas. Vivo de eso", expresó recordando a sus hijos, Bautista, Amancio, Magnolia, Beltrán y Benicio.

Entre risas, también hubo espacio para reflexionar sobre su agitada agenda: "El año pasado me pasó de estar haciendo teatro de jueves a domingos, y también filmaba en la semana... En momentos te preguntás: ¿y qué tiempo del día estoy siendo yo?". Sin embargo, aseguró que siempre encuentra tiempo para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad del hogar.

Finalmente, Vicuña se mostró agradecido por las oportunidades que ha tenido en Argentina y reflexionó sobre lo difícil que es para un actor chileno triunfar en ese país por la histórica pica política y social entre los dos países. Cabe recordar que hace sólo un mes, en el partido que disputaron la u de Chile e Independiente terminó en una batalla campal cpn decenas de detenidos, situación que duró varios días en resolverse jurídicamente y que generó más incidentes.