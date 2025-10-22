Britney Spears confesó haber sufrido daño cerebral y comparó su trauma con "el robo de alas de Maléfica"

A casi cuatro años de haberse liberado legalmente de la tutela de su padre, Britney Spears volvió a conmover y preocupar a sus seguidores con un desgarrador mensaje publicado en su cuenta de Instagram el pasado 19 de octubre, que más tarde decidió borrar. En el texto, recogido por el portal TMZ, la intérprete de Toxic relató con crudeza un período de su vida que describió como "una experiencia traumática" y en el que aseguró haber sufrido "daño cerebral". "Durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y fui obligada ilegalmente a no usar mis pies o mi cuerpo para ir a ningún lado", escribió la artista.

La publicación que Britney luego eliminó

La cantante hizo alusión a los años de control y abuso que padeció bajo la tutela de su padre, Jamie Spears. "Para alguien como yo, que entiende la sacralidad del movimiento como velocidad divina, eso hizo mucho más que dañar mi cuerpo", añadió. La publicación, acompañada por una foto suya montando a caballo, contenía un pasaje extenso donde Britney comparó su historia con la de Maléfica, la villana de Disney que es traicionada por el hombre en quien confiaba y a quien el rey le termina robando las alas. "¿Se acuerdan de la película Maléfica? El rey intentó matarla, pero un hombre le robó las alas en secreto...", escribió.

Y siguió: "Yo sí siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo, totalmente" Britney, que durante más de una década estuvo sometida a una estricta tutela que le impidió manejar su propio dinero, elegir su tratamiento médico o tomar decisiones personales, relató también cómo ese período la dejó físicamente destruida: "Siento que la lógica y la consciencia en mi cuerpo fueron completamente destruidas, asesinadas al cien por ciento. No pude bailar ni moverme durante cinco meses". Sin embargo, en medio de su relato doloroso, la artista explicó que sus videos bailando, tan criticados y objeto de memes en redes sociales, son su forma de sanar.

En ese sentido, expresó: "Sé que mis publicaciones y mis bailes pueden haber parecido tontos, pero me ayudaron a recordar cómo volar". El mensaje llegó en medio de una nueva guerra mediática con su ex pareja, Kevin Federline, quien en su reciente libro You thought you knew retrató a Spears como una madre inestable y con graves problemas de adicción. En sus memorias, el ex bailarín relató que sus hijos, Sean y Jayden, "le pidieron no volver a la casa de su madre" tras presenciar un episodio en el que la cantante los habría espiado "con un cuchillo en mano mientras dormían".

La publicación que Britney luego eliminó

Spears respondió a esas acusaciones desde sus redes, denunciando que Federline "ejerce y ejerció manipulación psicológica" tanto sobre ella como sobre sus hijos, y afirmó que las versiones difundidas por su ex son "mentiras crueles" que buscan dañarla públicamente. "Con toda la basura que se dice de mí, pensé: ¿por qué no poner algo con sustancia sobre la mesa?", escribió en su posteo. Pero horas más tarde, la publicación fue eliminada sin explicación. A pesar del tono oscuro de su mensaje, Britney cerró su texto con una nota de esperanza: "Por supuesto, ya seguí adelante de esa etapa tan dura de mi vida y me siento bendecida de estar viva".