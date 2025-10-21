Lali recomendó dos peliculones del cine argentino: de qué se tratan "Belén" y "27 noches"

Lali Espósito lo hace de nuevo. En su cuenta de Instagram publicó dos historias con dos recomendaciones de películas de cine nacional que compitieron a escala mundial con otras producciones en el Festival de cine de San Sebastián donde la cantante fue jurado.

Luego de algunas semanas de haber entregado la concha de plata -premio máximo del festival de San Sebastián- a la actriz tucumana Camila Plaate por la película Belén, la cantante volvió a tomar postura a favor de argentina y no sólo recomendó esta película sino que también hizo referencia a 27 noches. pero...¿de qué tratan las producciones cinematográficas?

Belén

El segundo largometraje de Dolores Fonzi. Esta película aborda un caso real que marcó un precedente en la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito en el país. Fonzi, quien ya había demostrado su talento en Blondi, se sumerge ahora en un relato intenso y comprometido, que expone las fallas del sistema judicial y los prejuicios sociales que aún persisten.

La historia sigue a Belén (nombre ficticio), una joven tucumana que, tras sufrir un aborto espontáneo, es criminalizada y encarcelada injustamente. Interpretada con gran sensibilidad por Camila Plaate, la protagonista enfrenta una serie de abusos institucionales que culminan en una condena por un acto que no cometió. La película también retratala lucha incansable de Soledad Deza (encarnada por la propia Fonzi), una abogada católica y feminista que decide tomar el caso y llevarlo a la luz pública.

Belén, la película

Desde el inicio, Belén atrapa a los y las espectadoras con una narrativa poderosa y un tono de lucha colectiva feminista. Fonzi construye un relato que combina elementos del cine de tribunales con un enfoque profundamente humano, mostrando cómo los prejuicios de género impactan en las vidas de las mujeres más vulnerables.

La dirección, aunque clásica en su tratamiento, logra transmitir la indignación y la urgencia del tema, convirtiendo la película en una herramienta clave para reflexionar sobre los derechos reproductivos de las identidades feminizadas y la violencia institucional.

Belén, la película

Uno de los puntos más destacados del filme es su capacidad para conectar con el contexto social y político actual. El caso de Belén, que conmocionó a Tucumán y al país entero, fue un precedente crucial para el debate y posterior aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. Fonzi no solo rescata esta historia para evitar que caiga en el olvido, sino que también advierte sobre los peligros de retroceder en los derechos conquistados.

💣Bombita. La película se puede ver de manera gratuita durante el jueves 23 de octubre en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Solís 1158) en una función especial desde las 19 horas. Entrada libre hasta llenar la sala.

Las actuaciones son otro pilar fundamental de la película. Plaate brilla en su interpretación de Belén, transmitiendo con sutileza el dolor y la resiliencia de su personaje. Fonzi, por su parte, demuestra una vez más su versatilidad como actriz al dar vida a una abogada apasionada y comprometida. El elenco secundario, que incluye a Julieta Cardinali, Luis Machín y Laura Paredes.

27 noches

Una película que emociona y genera reflexión. Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, la peli está basada en hechos reales y toma como inspiración la novela homónima de Natalia Zito, publicada en 2022. La historia aborda el impactante caso de Natalia Kohen, una artista plástica y escritora argentina cuya vida dio un giro inesperado en 2005.

Kohen, nacida en 1919 en Mendoza, se destacó como una figura clave en el mundo artístico de Buenos Aires. Reconocida por su talento y generosidad, ayudó a numerosos artistas y fue una mecenas inigualable. Sin embargo, su historia tomó un rumbo doloroso cuando sus propias hijas impulsaron su internación en un neuropsiquiátrico contra su voluntad. ¿La razón? Proteger la fortuna de Kohen, que incluía dinero y valiosas obras de arte.

27 noches de Daniel Hendler

La internación se justificó mediante un diagnóstico de demencia frontotemporal firmado por Facundo Manes, diputado del PRO en aquel momento. Kohen, sin embargo, se defendió con firmeza: "Facundo Manes me endilgó una enfermedad que se llama enfermedad de Pick, pero yo estaba sana. Fue algo muy brutal", declaró en 2006 a La Nación. Su lucha por demostrar que estaba en plenas facultades mentales la convirtió en un símbolo de resistencia.

Tras pasar 27 días internada, Kohen logró recuperar su libertad al comprobarse que el diagnóstico era falso. Este caso no solo impactó a sus amigos y colegas, quienes se movilizaron para exigir justicia, sino que también impulsó un debate crucial sobre la salud mental en Argentina. Así, en 2013, se reglamentó una nueva ley que protege los derechos de las personas y establece que nadie puede ser internado sin su consentimiento.

Natalia Kohen falleció en 2022, a los 103 años, dejando un legado artístico y humano imborrable. En 2009, fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña