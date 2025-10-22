La Joaqui, entre el amor y el éxito: "Luck Ra es el tipazo más tipazo de la Argentina"

Joaquinha Lerena de la Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, está viviendo una etapa dorada. Brilla en la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe), arrasa con su música y, como si fuera poco, atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida amorosa. En una entrevista con LAM (América TV), la intérprete de Butakera se mostró relajada, enamorada y con esa frescura que la convirtió en una de las artistas más queridas del país. "Es verdad que él está en todo lo que lo necesite. Se hace cargo de todo: de mi corazón, del hogar, de nuestra estabilidad emocional, de todo. Él es el tipazo más tipazo de la Argentina", dijo sobre su pareja, el cantante cordobés Luck Ra.

El comentario surgió cuando le consultaron si su novio podría llegar reemplazarla en el reality culinario, en caso de que ella no pudiera asistir. Lejos de alimentar rumores y mientras sonreía de oreja a oreja, La Joaqui aprovechó para tirar flores: "Si en algún momento yo no pudiera venir, no tengo duda de que sacaría el arpón por mí, porque es un capo", bromeó. Consultada sobre una posible boda, la marplatense fue clara, pero divertida: "No, todavía no nos casamos. Chicos, hace un año y medio salimos. Estamos disfrutando. Estoy prolongando el período de luna de miel, de conquista, que es tan bonito. Estoy encontrando maneras de enamorarlo todos los días".

Entre risas y gestos de ternura, la cantante se permitió abrir su corazón. "No me vieron querer nunca antes a nadie. Era una persona a la que le costaba confiar. Pero cuando llega el amor de verdad, fluye solo. Uno intenta que las cosas funcionen y no son. Intentás que tu círculo entre en un cuadrado, y no va a entrar. Pero cuando llega la persona que es, las cosas fluyen solas, y estoy viviendo eso ahora", reflexionó y agregó con total honestidad: "Estoy sumamente agradecida. No había encontrado antes a alguien que maneje los mismos códigos o valores que yo". La frase arrancó aplausos en el estudio y dejó a la audiencia con una sonrisa.

La Joaqui y Luck Ra se muestran más enamorados que nunca

Pero La Joaqui no se quedó solo con las declaraciones románticas. En otra entrevista, esta vez en Tapados de laburo (OLGA), se animó a hablar de un tema que sus fans le vienen pidiendo hace rato: una colaboración musical con Luck Ra. Sin embargo, la artista explicó por qué todavía no se animaron a hacerlo: "Hay una situación que me pasa que es muy controversial, porque siento que hay tanta energía integrada en que algún día hagamos algo juntos... me preocupa mucho fallar".

Con esa mezcla de vulnerabilidad y lucidez que la distingue, profundizó: "Es tan importante para mí, significa tanto... Yo siempre hice música para disociar, para fiesta, para olvidarme de lo que estoy sintiendo. Pero esto sería distinto". El miedo no tiene que ver con la inseguridad artística, sino con la carga emocional de compartir un proyecto con la persona que ama. "Yo soy mucho más feliz de lo que esperaba ser en mi vida antes de morir. Es como que mi expectativa ya está superadísima", admitió.

Luck Ra, el elegido para reemplazar a La Joaqui si un día se ausenta

Durante esa misma charla, recordó sus inicios y el esfuerzo que la llevó hasta donde está hoy: "Mi sueño era pagar la luz, el agua y el gas. No tenía sueños muy enormes. Solo quería tener una casa para mí y para mis hijas. Ni siquiera quería comprarla, solo alquilar algo que fuera nuestro, que nadie nos pudiera sacar".