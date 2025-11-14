Cabronas, musiquita y poesía: planazo de viernes por la noche

El próximo 22 de noviembre, Día de la Música, Tano Cabrón será el escenario de un evento que combina lo mejor para afrontar cualquier angustia: Cabronas, musiquita y poesía.

Este evento congrega a cinco mujeres talentosas que, con sus palabras y voces, transformarán la noche en un acto de resistencia, celebración y construcción colectiva. La cita es a las 20 horas, y ya se vibra una magia única.

Analía Cobas, Sofía Gómez Pisa, Martina Cruz, Noelia Olivera Ernie y Maia Tarcic son las protagonistas de este encuentro. Cada una de ellas, con su trayectoria y estilo propio, encarnan la fuerza creativa y esa noche quien vaya podrá disfrutar de material inédito pensado para compartir en un lugar íntimo y acogedor.

La poesía será el hilo conductor de la noche, pero no estará sola: habrá música y momentos para compartir. Además, quienes asistan podrán llevarse ejemplares firmados por las autoras quienes traen consigo una historia que merece ser contada.

Analía Cobas

Analía Cobas, licenciada en Ciencias de la Comunicación y autora premiada, ha demostrado que la palabra puede ser un vehículo de transformación cultural. Sofía Gómez Pisa, periodista y poeta, explora en sus textos las complejidades humanas con una mirada crítica y sensible. Martina Cruz, guionista y poeta oriunda de Temperley, encuentra en las calles y el transporte público la inspiración para sus obras cargadas de fuerza popular.

Por su parte, Noelia Olivera Ernie conecta con la magia de Alfonsina Lunar, su personaje ilustrado, mientras trabaja en nuevos proyectos literarios y teatrales. Maia Tarcic, actriz, guionista y directora, lleva su creatividad a múltiples formatos, desde libros hasta series de televisión, siempre con un enfoque crítico y poético que invita a cuestionar lo establecido.

Analía Cobas y Sofía Gómez Pisa

Cabronas, musiquita y poesía será una oportunidad para quienes buscan algo más que entretenimiento: una oportunidad para reflexionar, sentir y conectar con voces que inspiran.