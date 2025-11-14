Pedro Rosemblat y cómo lo transformó el amor de Lali Espósito: "Al lado suyo soy muy feliz"

La historia de amor entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat seduce a cada vez más fanáticas y fanáticos de la cantante y el conductor de Gelatina. Hoy se llevan todas las miradas del mundo del espectáculo por su unión. Sobre esa simbiosis involuntaria que se presentó en su relación, reflexionó el influencer, en un mano a mano con Grego Roselló en el programa de stream que hace con Telefe, Ferné con Grego.

"Conecté con una felicidad que es, al fin y al cabo, lo que uno persigue en la vida, que es ser feliz. Y al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja", señaló Rosemblat sobre la transformación que significó para él convertirse en la pareja de una súper estrella como Lali.

Al mismo tiempo, reconoció que en la vida cotidiana el rol del obsesivo lo lleva él, mientras que ella es descontracturada. "Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado, me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente", explicó. "Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental", añadió.

Para exponer esas pequeñas y grandes diferencias, Rosemblat contó que los fines de semana suelen invitar gente y hacer asados. "Yo soy de preocuparme por si se cae la ceniza en la alfombra, si se cae el vaso... Y ella es como: 'Estamos con amigos en casa, ¿Qué te importa? Mañana limpiamos'", ejemplificó.

Pedro Rosemblat se sentó con Grego Roselló y habló de su novia Lali Espósito.

El conductor también aceptó que ahora su reconocimiento pase más por lo que hace ella que por lo que hace él. "Lo que pasa es que me dio bola Lali y eso confunde todo", bromeó. "El que tenía que aterrizar a esto era yo. Ella está en su cancha, lo maneja con soltura, a mí al principio me daba cierto pudor el título nobiliario de ser 'el novio de Lali'. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta", afirmó.

Los elogios hacia la cantante fueron constantes y reflejaron el actual estadío de su amor, en el cual todavía las diferencias no hacen mella a un enamoramiento que nubla todo lo demás. "Veo cómo trabaja, cómo arma sus shows, el armado de su disco, cómo se relaciona con su equipo de trabajo, su trato con la gente, con su familia, su trato con la mía, con sus amigos. La miro mucho, la analizo, y aprendo", confesó Rosemblat. "Ella es bárbara la verdad. La enana es muy potente y a dónde llega no pasa desapercibida", soltó con total admiración.