Callejero Fino no se achicó ante Wanda Nara: "Igual que las tuyas"

La familia es lo primero para Wanda Nara. Es así que, luego de recibir a sus hijos en Bake Off Famosos, recibió la bienvenida a su hermana, Zaira Nara, a quien presentó como una de las personas más graciosas que tiene en su vida. El dúo hizo estragos en la carpa de pasteleros, pero se encontraron con una persona que no se sintió intimidada y respondió con altura.

En el recorrido por las islas, la conductora consultó por las actividades que realizó Callejero Fino el fin de semana: "Me fui a tocar a la Costa", contestó sin problemas. Al escuchar la respuesta, la invitada de la noche preguntó por la canción que más le piden cuando realiza presencias: "Una que se llama 'Yo le doy perreo'".

Zaira Nara llegó a las instalaciones de Bake Off para acompañar a su hermana

El cantante de música RTK dejó de inmediato los utensilios de pastelería y puso al estudiante completo a bailar: "Yo le doy perreo, bellaco, fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo. Yo le doy perreo, bellaco, fumeteo. La gata en el gateo, al party fogoneo", entonó mientras Wanda y Zaira lo acompañaban con movimientos hacia abajo.

En más de una oportunidad, la dupla de hermanas demostró ser picante, y esta no fue la excepción: " Pero tiene dos palabras esa canción ", lanzó la conductora del ciclo, como una pequeña provocación hacia el intérprete. Sin embargo, no pensó que el artista redoblaría la apuesta: " ...como las tuyas ". La referencia, directa e ingeniosa, hizo alusión al lanzamiento de la empresaria en el mundo musical, con temas como Bad Bitch y Money.

Pocas cosas intimidan a la empresaria, y fue así que reconoció su derrota ante Callejero Fino, que fue más picante e ingenioso. Zaira, por su parte, se unió a las risas y reconoció que el cantante había ganado esta batalla verbal con una destreza que pocos esperaban.

El incidente que paralizó el estudio

El enfrentamiento con las hermanas Nara no fue el único momento de tensión que vivió el participante, ya que a la hora de presentar su receta al jurado, surgió un inconveniente que paralizó a Telefe.

Los competidores tenían como consigna para la prueba técnica construir una torre de naipes con galletas de masa sableé. Con la alegría que lo caracteriza, el cantante caminó hacía Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, que lo esperaban deseosos por juzgar.

El accidente sucedió cuando Betular, al evaluar la torre de Callejero Fino, terminó derrumbando accidentalmente la estructura y con la fotografía del participante en el piso. Esto hizo que la sonrisa del joven se borrara por completo de su rostro. A pesar del revuelo generado en el estudio, el chef continuó evaluando las galletas, donde criticó desde la masa hasta los detalles de la decoración.

Las Nara vs. Eliana Guercio

El músico RTK no fue la única víctima de las hermanas. Zaira y Wanda llegaron a la isla de Eliana Guercio y comenzaron un sin fin de preguntas sobre su matrimonio con Sergio Germán Romero, más conocido como Chiquito Romero. Fue allí cuando contó que lleva 16 años casada con el actual arquero de Club Atlético Boca Juniors: " Es un amor. No parece futbolista . Ese es el tema. Él rápido quería casarse, tener hijos", reveló.

Wanda Nara intentó chicanear a Eliana Guercio pero su hermano no se lo permitió