Cami Mayan no tuvo piedad con Natalie Weber: la enterró y mostró pruebas contundentes

Si bien en ciertas oportunidades, Natalie Weber supo defender a Cami Mayan, en las últimas horas la hundió por ser "selectiva" cuando se trata de contar algunos detalles de su ex relación con Alexis Mac Allister. En este contexto, la influencer recogió el guante y no dudó en contestar.

En Club Lapegue, Weber se mostró molesta por algunos comportamientos de la ex botinera: "Dudo que ella quiera ser simpática con la prensa, yo la escribí varias veces y no me contestó nunca un car...", afirmó.

Natalie Weber apuntó contra Cami Mayan

Las declaraciones de la panelista surgieron cuando se hablaba sobre los chistes que Mayan y el equipo de Patria y Familia hacen cuando juega la Selección Argentina: "Para mi es bastante selectiva con a quién le contesta y a quién no", continuó.

Que no le contestaran los mensajes estaría siendo el punto débil de Natalie, o eso quedó evidenciado al aire: "Lamentablemente si bien ella se está forjando una carrera artística, es la ex de Mac Allister", fue despectiva con una mujer cuando ella se hizo conocida por ser también la esposa de un jugador de futbol.

Cami Mayan encontró en Patria y Familia un lugar seguro para reírse de lo que pasó con Alexis Mac Allister

"Ella es la que contó que le encontró mensajitos a Mac Allister de quien después terminó siendo la nueva novia. Entonces, a veces le gusta entrar en el juego, a veces no le gusta, conviene o no. Es selectiva ", la enterró.

Lejos de querer apaciguar las aguas, el equipo de LAM fue a buscar a la puerta de Luzu a Mayan: "¿Está mal ser selectiva? ¿Uno no elige cuando hablar y cuando no?", comenzó en dialogo con Pepe Ochoa.

"A mí lo que no me gusta es porque te impongo que tenés que hablar de algo con alguien que no conocés", dijo en relación a porqué a ciertos periodistas no contesta y porqué si habla con sus compañeros de Patria y Familia con quien logró forjar una confianza. Así, continuó n un intento de armonía: "Si yo a Natalie me la cruzo en un evento, me saluda, me pongo a charlar y me pregunta algo le voy a contestar con la mejor de las ondas".

Para cerrar, Cami Mayan aceptó ser selectiva, pero no lo tomó como algo negativo: "Me parece que si se me pone un micrófono de la nada, alguien que no conozco y me hace una pregunta tal vez intimidante e incómoda, no va a ser mi misma respuesta", dijo y negó haber recibido un mensaje de Natalie Weber.