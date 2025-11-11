Camila Deniz enfrenta críticas y sospechas tras su mudanza: pidió ayuda económica por su hermano y ahora se compró un departamento

Camila Deniz, conocida por su paso por Cuestión de Peso y por su creciente presencia en redes sociales luego del paso de su hermano Thiago en la casa de Gran Hermano, atraviesa un momento de exposición y polémica. La influencer compartió con sus seguidores imágenes de su nuevo departamento en Ramos Mejía, Buenos Aires, y celebró el inicio de una etapa que definió como un renacer personal. "Me costó, lloré, dudé, pero no bajé los brazos. Lo soñé, lo busqué y lo logré. Hoy empieza un nuevo capítulo", escribió en sus redes junto a las fotos de su mudanza, que se llenaron rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones.

Camila mostró su nuevo departamento en las redes

Sin embargo, la alegría duró poco. Entre los cientos de mensajes positivos comenzaron a aparecer críticas y acusaciones que cuestionaban el origen del dinero con el que habría financiado su nueva vida. "Hace muy poco pedías ayuda para tu hermano y ahora estrenás departamento", fue uno de los comentarios más repetidos, en alusión a la colecta que meses atrás había organizado para su hermano Thiago Medina, tras el grave accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva durante casi un mes.

Los cuestionamientos apuntaron a una posible mala utilización de los fondos recaudados, que -según trascendió- alcanzaron los tres millones de pesos. Algunos usuarios la acusaron directamente de haber utilizado parte del dinero para costear su mudanza o actividades personales: "Con las donaciones de la gente, cómo lucraste con tu hermano", escribió un internauta. Otro añadió con ironía: "Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano... perdón, pero hoy te comprás un depto? Mmmm no sé".

Frente al aluvión de críticas, la influencer decidió responder y aclarar los rumores. En diálogo con Teleshow, explicó que el departamento no es propio, sino alquilado, y que lo financió con sus ahorros y el dinero proveniente de su trabajo en redes sociales. "No, no, yo venía juntando plata y tenía mis ahorros", afirmó. Y agregó: "No es cierto, hablan por hablar, pero a mí un poco me incomoda eso".

Camila en el spa

Camila también se refirió a su nueva etapa personal, después de años dedicados al cuidado de su familia. "Me estoy eligiendo primeramente a mí. No solamente no veo a mi hermano Thiago, sino que a mis otros hermanos tampoco, porque siempre estuve de acá para allá, pero ahora me estoy enfocando un poquito en mí", expresó. Según contó, Thiago "está bien, está con su familia, con sus hijas, con su mujer, haciendo sus cositas".

Pero las críticas no comenzaron con la mudanza. Meses atrás, la influencer ya había sido blanco de ataques cuando compartió fotos en un spa, poco después de la recuperación de su hermano. En esa ocasión, muchos usuarios la acusaron nuevamente de haber usado fondos donados para pagar su estadía. En ese sentido, Camila respondió: "A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila".

El descargo de Camila Deniz ante las críticas

En otro posteo, reflexionó sobre la necesidad de buscar momentos de calma: "No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar". A pesar de las aclaraciones, la polémica no se apaga. Deniz enfrenta el peso de la exposición pública, donde las redes sociales -el mismo espacio que le dio visibilidad y sustento económico- se convirtieron también en un escenario de juicio constante. "Son cosas que uno tiene que superar y sacar", admitió la influencer, quien insiste en que atraviesa un proceso de reconstrucción personal.