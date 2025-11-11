Tan Biónica presenta "El Regreso": nuevo disco, nueva era y un histórico show en Vélez

Después de una década de silencio, Tan Biónica vuelve a hacer vibrar corazones con su esperado álbum El Regreso. La banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby retoma los escenarios con una noche que promete emoción, recuerdos y la energía única que los consagró. El reencuentro será el próximo 27 de marzo en el estadio Vélez, donde volverán a sonar los himnos que marcaron a toda una generación.

"Los clásicos que todos sabemos de memoria, los temas nuevos que ya suenan a himno y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica puede generar cuando suenan los primeros acordes", expresaron desde la banda. Será una cita donde pasado y presente se abracen en una sola melodía, donde la nostalgia se mezcle con la adrenalina del ahora.

Tan Biónica vuelve a los escenarios con su nuevo álbum "El Regreso"

La preventa exclusiva BBVA Visa comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12, a través de EnigmaTickets.com, con 6 cuotas sin interés para quienes abonen con tarjeta de crédito BBVA Visa utilizando Modo o Mercado Pago. Una vez agotado ese cupo, se habilitará la venta general con los mismos beneficios.

"Hola amigo, no van a poder creer dónde estamos. El regreso de Tan Biónica es acá", anunció Chano en un video grabado en el campo de Vélez, junto al resto de la banda. Con esa frase simple, volvió a despertar la emoción de miles de fans que todavía recuerdan cada noche mágica como si hubiera sido ayer.

Las entradas contarán con distintas ubicaciones y precios para todos los públicos. El Campo VIP tendrá un valor de $130.000 + servicio, mientras que el Campo General, con acceso a tribuna, costará $80.000 + servicio. Las Platea Preferencial Norte y Sur estarán a $120.000 + servicio, las Platea Norte y Sur a $95.000 + servicio, y las Platea Alta Norte y Sur a $60.000 + servicio.

Más unidos y sólidos que nunca, Tan Biónica atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras un reencuentro histórico en 2023, agotaron entradas en tiempo récord y convocaron a más de medio millón de personas en su gira internacional "La Última Noche Mágica", con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena, además de shows en Latinoamérica y Europa.

Precios del nuevo recital de Tan Biónica en el Vélez

Ese regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina. En 2025, la banda fue reconocida en los Premios Gardel con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por "Arruinarse", junto a Airbag.

Ahora, con El Regreso, Tan Biónica abre una nueva etapa: el álbum reúne diez canciones inéditas y colaboraciones de lujo con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, uniendo generaciones y estilos en un mismo latido. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas melodías que ya laten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas de la Argentina.