Marta Fort explotó en redes y contó detalles de la interna familiar: "No están a mi lado"

El pasado 5 de noviembre, Ricardo Fort hubiese cumplido 57 años y sus hijos lo recordaron con cierta nostalgia. En un mes de recuerdos y ciertas tristezas, Marta Fort volvió a aparecer en las redes sociales para denunciar el drama familiar que la atraviesa y conmovió a quienes la leen desde sus redes sociales.

La hija del Comandante reconoció que se siente muy sola y que eso le afecta muchísimo, ya que no comprende el motivo por el que la apartan: "Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen", escribió.

Marta Ford estaría queriendo expandir sus habilidades en la empresa familiar pero no la estarían dejando

Si bien la modelo no fue clara en el drama familiar, se podría entender que enfrenta diferencia con su abuela o tíos en cuanto a las decisiones que se llevan dentro de la empresa. Cabe recordar que tras la muerte de Ricardo Fort, sus dos hijos se mostraron interesados en la chocolatería FelFort.

A través de una historia, Marta Fort confesó el drama familiar que la atraviesa

Con una historia de fondo negro y letras blancas, Marta abrió su corazón: "Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o motivo de conflicto. Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay". Por último, la influencer dejó una reflexión contundente: "Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape ".

Cabe recordar que días atrás, Marta Fort se refirió a todos los cambios que experimentó en el último tiempo, y desde su relato se confirmaría que los problemas con la familia son por trabajo: "Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero, por otro lado, hay personas con las que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no están a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá".