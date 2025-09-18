Camila Deniz frenó en seco a Analía Franchín: "Tu pregunta te la podés guardar en..."

Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva luego del grave accidente en moto que sufrió en los últimos días. Mientras el joven lucha por su vida, su familia se mantiene en el hospital, a la espera de los partes médicos y en contacto con la prensa.

En diálogo con A la Barbarossa, Camila Deniz, hermana del ex Gran Hermano, brindó detalles: "Todavía no hay avance", señaló respecto a una posible operación. Además, otro hermano explicó que lograron determinar el motivo de la fiebre de días anteriores: "Ya sabemos de dónde viene la fiebre. Tenía mocos en los pulmones y eso podría provocar una infección".

A Camila Deniz le consultaron por Daniela Celis y terminó abandonando el móvil

En medio de la entrevista, Analía Franchín sorprendió con una consulta sobre la vida privada del influencer: "¿Está todo bien con Daniela (Celis)?". Visiblemente molesta, Camila respondió con firmeza: "Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso. Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos . ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo".

Luego, decidió dar por terminada la nota: "No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien". Ante la tensión, Georgina Barbarossa intervino: "Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno".

Por su parte, Franchín aclaró el motivo de su consulta: "Lo que pasa es que Mara (hermana de Daniela Celis) ayer lo dijo acá, que Dani no había podido entrar. Que había podido entrar una sola vez y que no había podido llevarle el audio de las nenas y demás".

A lo que se sumó Nancy Pazos: "Eso queda claro. Lo que pasa es que en el fondo lo que ella percibió es que nosotros estamos tratando de indagar en algo que no es".