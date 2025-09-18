La lucha de Thiago Medina: la angustia de Marcos Ginocchio, cadenas de oración y un parte médico que enciende las alarmas

La vida de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, atraviesa horas críticas. Internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, sigue peleando por su vida luego del violento choque en moto que lo dejó con severas lesiones en el tórax. El último parte médico encendió la preocupación de familiares, amigos y seguidores: "El paciente Thiago Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica y los médicos de la unidad terapia intensiva", informaron las autoridades del centro de salud.

El dolor de Marcos Ginocchio por el estado de Thiago

El informe detalló que Thiago continúa con asistencia respiratoria mecánica y presenta una fiebre persistente que impide avanzar con la cirugía programada. "Mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", precisó el comunicado oficial. En Intrusos, Adrián Pallares sumó un dato que generó sorpresa y, sobre todo, dolor entre aquellos que quieren y apoyan al ex hermanito: "No hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría, eso no tienen que decirlo, y hay también un poco de fiebre".

El conductor acompañó con un mensaje de empatía: "Son horas difíciles. Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago". Fue en este contexto que desde las redes sociales, Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022 y amigo cercano de Thiago, también expresó su angustia y renovó el pedido de oración entre sus más de dos millones de seguidores. "Buen padre. Buen hermano. Buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito", escribió junto a una imagen entrañable del joven con sus dos hijas. Y agregó: "Las oraciones y la Fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos".

Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis, madre de sus dos hijas y ex compañera del reality, fue quien comunicó las novedades médicas y explicó que a Thiago se le realizará en las próximas horas una fibrobroncoscopia. "Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días", informó.

El parte médico además confirmó que, por la complejidad de la cirugía, el equipo de profesionales del hospital de Moreno trabajará en conjunto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, lo que evita la necesidad de un traslado que Thiago no podría resistir. Mientras tanto, la familia y sus amigos sostienen la cadena de oración que comenzó en redes sociales y que hoy se multiplica en cada rincón del país.