Camila Mayan rompió el silencio y habló como nunca sobre Alexis Mac Alister y Ailén Cova

Con un perfil muy bajo al principio, Camila Mayan acompañó siempre a Alexis Mac Allister incluso durante el Mundial de Qatar, el que trajo tantas alegrías a los argentinos aquel 18 de diciembre de 2022. Pero es que después de su sorpresiva separación, llegó el blanqueo del romance del futbolista y Alien Cova, su "mejor amiga de toda la vida".

Su ruptura, fue una de las más escandalosas del mundo del fútbol, ya que con una traición asegurada y un dolor profundo de Mayan, decidió no callarse más y hablar como nunca del tema en Punta del Este, donde participa de diferentes encuentros en la alta sociedad.

Camila Mayan

En diálogo con Socios del Espectáculo, respondió a todas las preguntas sin ninguna evasiva y enfrentó la realidad de que su relación llegó a su fin y dijo, además, que está haciendo una transformación cuyo alcance llega hasta el último rincón de su piel.

"Es una relación que se terminó y que hubo que ponerle la cara y el cuerpo a lo que estaba pasando, y hacer ese proceso. Quizá encontrarme con cosas nuevas que yo no conocía, como todo esto (mediático), que es bastante distinto", reconoció Mayan.

En este mismo sentido, decidió enfrentar todas las preguntas sobre la relación de su ex prometido con Ailén Cova y admitió que le resulta extraña esa relación, porque ella conocía muy bien a su ex pareja. "Obvio que tenía vínculo con todos los que conocían a mi ex, pero no quiero entrar en detalles. No creo que haya que meterse con cada uno", afirmó, intentando no meterse en polémicas.

Sin embargo, revivió un poco su descontento con la pareja debido a que dijo sentirse traicionada ya que eran amigos íntimos desde la infancia y quiso poner distancia a la situación. "Cada uno hace lo que quiere. No me voy a meter ahí", pidió amablemente.

Camila y Alexis

"Es algo que ya pasó y hay veces que hay cosas que demuestran que algo se termina, es muy claro. O que hay personas que no están dispuestas a recibir, o a ver, lo que sea", dijo Mayan sobre la posibilidad de volver a retomar un vínculo aunque sea de amistad con Mac Allister.

Su decepción la llevó a tomar la decisión de alejarse para siempre y se refleja en sus palabras, dejando en claro que existen algunas diferencias con el jugador de fútbol, que quiere ponerle fin definitivo al vínculo para poder avanzar.