El radical cambio de look de De Brito y los cambios en América por el bajo rating del "Bailando"

"Año nuevo; vida nueva", es una de las frases que más se utilizan cuando se aproxima un nuevo periodo y cada uno lo interpreta a su manera. En este caso, fue Ángel De Brito quien insistió en hacerse un total cambio para afrontar el 2024 de manera distinta: vacaciones, bronceado y un nuevo color en su cabellera.

El conductor de LAM mostró en sus redes el cambio de look que se hizo.

El conductor nunca tiene miedo al qué dirán e incluso poco muestra sobre su vida privada, aunque cuando lo hace, no espera ni aceptaciones ni rechazos por parte de quienes lo siguen. Aún así, su carrera periodística se basa en justamente hacer todo aquello pero con los distintos personajes de la farándula: averigua, chequea y los deschava en su programa con todo tipo de datos, motivos y aciertos.

Pero este nuevo año que comenzó hace pocos días, parece ser que lo que más le trae a su vida son sorpresas. En su cuenta oficial de Instagram después de demostrar sus lujosas vacaciones y sus festejos por el 2024, dio a conocer un drástico cambio de look que lo tendrá recorriendo al menos la primea parte de este nuevo periodo.

Su imagen siempre fue la misma: pelo corto y morocho con variaciones en sus peinados. Ahora, apostó a ir por más y ponerse a tono con lo que significa el verano, por lo que eligió sumergirse en un color rubio para su cabellera. Sin decir nada ni adelantar la primicia, posteó una foto en modo selfie donde se lo ve con sus lentes de sol y el nuevo cambio que lo acompañará

Ángel de Brito posó con su cambio de look.

Seguida a esa imagen, retrucó con otro posteo más en donde no sólo se lo ve rubio sino que con un bronceado producto de sus vacaciones. "¿Me pasé de sol?" le preguntó a sus seguidores y siguió mostrando en otras fotos el nuevo cambio que apostó.

"Me pasé de sol?" bronceado y look de Ángel de Brito

Sin embargo, lo que parecía ser rubio, 20 horas más tarde en que publicó una nueva foto, se convirtió en prácticamente platinado. El conductor de LAM se la jugó completamente y publicó una imagen frente al espejo en donde se lo ve a punto de empezar a entrenar con una gorra de color azul y por debajo su nueva tintura. ¿Será que aún no se animó 100% al cambio?

Pasito a pasito, el 2024 va tomando su forma y color -literalmente- para Ángel, a tal punto de que todo parece indicar que su pelo no será lo único que se modificará, sino que su programa también deberá afrontar cambios en la programación debido a nuevos estrenos en la pantalla de América TV.

Ángel de Brito apostó al rubio platinado en su cabello.

Hay una realidad y es que a esta altura, LAM es casi que lo único que logra darle rating y créditos a América para liderar la franja de la noche y teniendo en cuenta aquello, el jurado del Bailando por un Sueño aseguró en la emisión de su programa que a partir del mes de febrero su programa sufrirá modificaciones de horario.

Por lo tanto, aseguró que ya no tendrá el horario de 20 a 22 horas, sino que se desplazará media hora y el mismo finalizará 22:30. ¿Cuál es la razón? Ese es el horario en donde probablemente las personas más miren la televisión por ser el momento de la cena y LAM es lo que más le reditúa al canal.

Ángel de Brito y Yanina Latorre en LAM

Además, desde la producción buscarán sumar puntos extras teniendo un nuevo programa por la noche del cual se encargará Cristian Vanadía. La grilla sería la siguiente: LAM hasta las 22:30 horas, luego Noche al Dente con la conducción de Fernando Dente y seguido a eso, el joven periodista e influencer.

Es toda una apuesta en escena para poder sumar más espectadores, aunque hasta el momento no está del todo en claro sobre de qué trataría cada cosa. Sí es una realidad de que para aquellas fechas el Bailando estaría finalizado y con el bajo rating que dejó, apuntarían al entretenimiento de la mano de Dente y Vanadía, que no estará sólo sino con un "gran personaje" de la farándula que hasta el momento no se dio a conocer pero que así lo reveló De Brito.

"En febrero vamos a ir hasta las 22:30 con LAM, después viene Fernando Dente con la nueva temporada de Noche al Dente y después va a venir Cris con un programa nuevo, con un gran personaje, super talentoso", confirmó haciendo hincapié a que ese proceso comenzará a partir del 5 de febrero.