Cande Lecce fulminó a Marcelo Tinelli: falsas promesas, "abuso de poder" y un acuerdo incumplido

En medio de la polémica familiar más fuerte que le tocó atravesar a Marcelo Tinelli, no sólo se mezcla su problema económico por deudas millonarias, sino también una nueva denuncia en su contra. En esta oportunidad, fue Cande Lecce quien decidió exponer al conductor.

Todo comenzó con el descargo del empresario a través de X, donde aseguró que estaba siendo "asesinado" por los periodistas. En este contexto, la modelo agradeció que en los medios se exponga la verdad detrás de Tinelli: "Cuando yo conté lo que sufrí, nadie me escuchó y yo sufrí por eso", aseguró la chica de 26 años.

Cande Lecce confirmó que su romance con Tinelli duró "algunos meses"

Según Lecce, Tinelli habría utilizado su influencia en el medio para perjudicarla profesionalmente tras negarse a ciertas "exigencias laborales" que consideró inapropiadas. Así mismo lo denunció por " abuso de poder ".

Desde la versión de la oriunda de Olavarría, el vínculo con el conductor comenzó con falsas promesas de hacerla parte del Bailando 2023: "Me decía qué historias subir, me reposteaba... y así me ilusioné", comenzó su descargo en historias de Instagram y continuó: "Me pidió que confiara, que me viniera a Buenos Aires. Y lo hice, dejé todo: mi trabajo estable, mi casa, mis papás, mis amigos".

Cande Lecce prendió fuego a Marcelo Tinelli

Luego de gastos impensados y ordenes de Marcelo, la influencer comenzó a ver signos de alerta: "Él tenia el micrófono, el poder, y hablaba con todo el bailando, saben cómo es el formato, menos conmigo. Me dolía", relató y siguió: "Yo estaba ahí, al costado, invisible, esperando una palabra, una mirada. Nada".

Pese a ser ignorada en público, la joven cayó en un cuento de princesas porque "en la intimidad era otra cosa". Según su relato el vínculo duró meses: "Y cuanto yo decidí cortar, me enteré por la tele que ya estaba con otra persona ".

Cande Lecce

Al ver que había sido "engañada" decidió ir al Trece a contar lo que había vivido, pero bajaron su nota y no la volvieron a llamar de ningún medio: "Colaboraba con Telefe, y él llamaba a los directivos para que no me llamen más. Cada vez que podía tener una oportunidad, la bloqueaba . Y yo seguía remando sola, sin contactos, sin nadie", contó y sacó su propia conjetura de que el hombre del que se enamoró sólo hacía todo esto por "maldad y cinismo".

Lejos de quedar en un romance que no funcionó o falsas promesas laborales, Lecce volvió a ser contactada por Marcelo Tinelli para firmar un acuerdo de confidencialidad porque se acercaba el estreno de su serie y no quería que nada opacara el momento: "Me apretaron. Me dijeron que si hablaba, nadie me iba a dar trabajo. Que él era 'intocable' y yo una 'pueblerina' . Nunca me voy a olvidar esas palabras", dijo y acto seguido compartió el documento firmado y un video en la casa del empresario para que crean en sus palabras.

Cande Lecce firmó un acuerdo de confidencialidad ¿obligada por Marcelo Tinelli?

Si bien Cande Lecce realizó un extenso descargo con pruebas incluso, los usuarios de X no creyeron en sus palabras: "Que se acuestan con cualquiera por salir en la tele y cuando no triunfan se hacen las dolidas"; "¿Pero ella firmó el acuerdo? ¿Ósea que estuvo de acuerdo con todo hasta que se enteró que no tiene un sope? Jajaja. Se deja usar pero cuando ve que esta brava la mano salto con toda la cac..." o "Como le gusta la fama a todos, que rascas", fueron los comentarios que cuestionan el relato de la joven y la culpabilizan de haber sufrido "abuso de poder" de un hombre 40 años mayor y que cuenta con el beneficio de ser conocido y tener quien apañe sus maniobras.