Juana Viale furiosa en medio de rumores por la pelea con su madre, Marcela Tinayre: "No me desafíes"

El viernes pasado, Marcela Tinayre celebró su cumpleaños rodeada de su familia y amigos. Sin embargo, la ausencia de Juana Viale no pasó desapercibida y generó especulaciones sobre una posible distancia entre madre e hija. Lejos de querer ser el centro de atención, ambas salieron a desmentir las versiones.

La conductora de los almuerzos más famosos del país evita exponer su vida en los medios, aunque eso resulta casi imposible desde que nació en la familia de Mirtha Legrand. Por eso, cada vez que enfrenta a la prensa lo hace "con la peor de las ondas".

Marcela Tinayre y Juana Viale protagonistas de rumores de una fuerte pelea entre madre e hija

El tenso momento se dio durante un evento público, y el video fue difundido por LAM. "Pallares dijo que hace casi dos meses que no te hablás con tu mamá", le comentó un cronista. Para alguien que no le gustan las cámaras, Juana respondió con ironía y se involucró de lleno en el juego: "¿Adrián Pallares? ¿Qué le voy a contestar? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre mi relación? No vivo de los rumores".

Otro periodista fue más directo: "Vos dijiste que a las siete de la tarde se te apagó el reloj y te dormiste. Pero Marcela dice que llegaste a las cuatro de la mañana de viaje. No se entiende...". Fue entonces cuando la modelo se mostró tajante y enojada: "No, llegué el día anterior. No me desafíes en la mentira y la verdad a mí. No me desafíes". Mirando fijo al cronista, agregó: "Yo no te tengo que explicar nada de mí, tampoco de mi madre ni de ningún vínculo. Si te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior".

Luego de unos minutos, Juanita bajó la guardia y explicó los motivos de su ausencia: "Estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños . Había mucha gente. No me daba el cuero. Venía de estar afuera". Y cerró con una frase contundente: "Con ustedes, yo tengo cuero de chancho".

Tinayre también se mostró molesta cuando la prensa se acercó al evento a beneficio del hospital Rivadavia: "¿De dónde sacaron eso?". Acto seguido, aseguró que "es un disparate" y explicó que Juana "llegó a las cuatro de la mañana, estaba de viaje". Para terminar con la polémica, manifestó furiosa: " No estoy peleada con mi hija. Es todo absolutamente mentira ".

Marcela Tinayre acompañó a Mirtha Legrand al evento a beneficio del hospital Rivadavia

Juana Viale y Marcela Tinayre comparten versiones distintas sobre lo ocurrido el viernes por la noche, y aunque intentaron bajarle el tono a los rumores, sus contradicciones dejan entrever que algo efectivamente pasó entre ellas.