Marcelo Tinelli estalló en redes y apuntó a Scaglione: "Quiero sacarme este miedo, este acoso"

En medio de denuncias mezcladas con problemas económicos y familiares, Marcelo Tinelli reapareció en redes sociales para dar su punto de vista aunque con tibias declaraciones sosteniendo que los temas de su familia prefieren mantenerlas fuera del foco mediático.

"Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada", comenzó su primer comentario en X y siguió: "Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre".

Marcelo Tinelli reapareció en redes luego de las polémicas declaraciones de Juanita Tinelli

En modo víctima, Tinelli reprochó la falta de cuidado que está recibiendo por parte de sus colegas. "El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso ", siguió su extenso descargo y desmintió los dichos de Marina Calabró que aseguró que el mediático tenía fecha de vencimiento en el stream: "Voy a seguir en @CarnavalStream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

Para alguien que dijo que no se iba a pronunciar públicamente sobre los problemas que tiene en su ámbito personal, Marcelo escribió bastantes tweets: "El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente".

Desde la visión del empresario, él no tiene culpas y la información difundida es falsa: "En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo".

Lejos de asumir culpas, el conductor responsabilizó a Gustavo Scaglione: "Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me "asesinan", buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos".

Entre tantas líneas, Tinelli asumió una parte de la historia que esta hace días en los grandes medios y redes sociales: " Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura ", confirmó la versión de su hija y continuó: "Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada".

Hace unos días, fue el mismo quien confirmó a través de sus redes sociales que no hablaría de sus deudas ni la pelea con su hija, sin embargo, la presión mediática lo obligó a lo contrario: "Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia", empezó y le habló directamente a su hija: "Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor"

Claramente, Marcelo Tinelli no está cooperando en su idea de mantener la situación alejada de los medios, porque claramente alguien que desea resolverlo en privado no se dedica a escribir diez tweets: "La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la Justicia". En ese contexto, confirmó que él también recurrirá a la ayuda judicial: "Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso , esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto".

Marcelo Tinelli confirmó que habló con su hija, Juanita Tinelli, tras la problemática

Antes de culminar, y para no cambiar la actitud en respecto a los anteriores tweets, Marcelo siguió culpabilizando a Gustavo Scaglione por sus conflictos familiares: "Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra "ofendido" y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes", e involucró a San Lorenzo: "Una sola cosa para terminar: Todo el dinero pedido está ingresado al club".

A modo de cierre, Marcelo Tinelli le habló directamente a sus herederos: "Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre", las dos más grandes se llevaron los mejores elogios mientras los otros dos recibieron sobras de cariño: "Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Te amo", desmintió la pelea con el dj y confesó haber tenido una conversación con Juanita Tinelli luego de toda la polémica.