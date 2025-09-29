Cande Ruggeri anunció su casamiento con Nicolás Maccari: "Hace mucho que soñaba con este momento"

¡Se le dio! Después de tantos años de indirectas televisivas, Cande Ruggeri se comprometió con su pareja, Nicolás Maccari, durante sus vacaciones en el Caribe. Fue la propia modelo, quien a través de diferentes posteos en su cuenta de Instagram, anunció su compromiso: "Por fin, con lágrimas en los ojos les cuento... Me caso. Te amo y te amo", escribió junto a unas imágenes con su prometido.

Cande Ruggeri mostró los detalles de su propuesta de casamiento en Punta Cana

El representante de futbolistas organizó una cena íntima a la orilla del mar, con velas y un clima de ensueño, donde se arrodilló frente a la influencer, le mostró el anillo y le hizo la gran pregunta. La hija de Oscar Ruggeri, visiblemente conmovida, aceptó entre lágrimas y compartió con sus seguidores cada detalle de la propuesta.

Vestidos de blanco y con el mar como testigo, Cande Ruggeri cumplió un sueño: "Hace mucho que soñaba con este momento, porque siempre fui así, una niña con muchos sueños. Soñaba con la propuesta, el príncipe y vestirme como una princesa (y aunque suene cursi, soy así)", comenzó en otro posteo que siguió enalteciendo a su pareja: "Cuando conocí a Nico supe que el príncipe ya lo había encontrado y como me dijo en la propuesta: 'Tus sueños son mis sueños', ahora se viene lo mejor".

La dedicatoria de Cande Ruggeri a su hija: "Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos"

Para culminar la noche romántica, la mediática le dedicó unas palabras a Vita, la hija que comparte con Nico, que además estuvo presente en la propuesta: "Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos, hija", escribió junto a un carrusel con imágenes de los recién comprometido y la bebé en medio.

Lo cierto es que Cande Ruggeri contó en distintos programas de televisión que su mayor sueño era casarse y que con la llegada de su primera hija pensaba que ese era el siguiente paso. Durante sus últimas vacaciones familiares, grabó distintos momentos donde su novio podría llegar a arrodillarse, sin embargo no sucedió. Pero la espera trajo recompensas y ahora la modelo ya puede comenzar a planear su boda.