¡Se le dio!

Cande Ruggeri anunció su casamiento con Nicolás Maccari: "Hace mucho que soñaba con este momento"

Entre el mar y una cena romántica, la modelo mostró los detalles de su compromiso con una dedicatoria especial.

29 Septiembre de 2025 10:49
¡Se le dio! Después de tantos años de indirectas televisivas, Cande Ruggeri se comprometió con su pareja, Nicolás Maccari, durante sus vacaciones en el Caribe. Fue la propia modelo, quien a través de diferentes posteos en su cuenta de Instagram, anunció su compromiso: "Por fin, con lágrimas en los ojos les cuento... Me caso. Te amo y te amo", escribió junto a unas imágenes con su prometido.

El representante de futbolistas organizó una cena íntima a la orilla del mar, con velas y un clima de ensueño, donde se arrodilló frente a la influencer, le mostró el anillo y le hizo la gran pregunta. La hija de Oscar Ruggeri, visiblemente conmovida, aceptó entre lágrimas y compartió con sus seguidores cada detalle de la propuesta.

Vestidos de blanco y con el mar como testigo, Cande Ruggeri cumplió un sueño: "Hace mucho que soñaba con este momento, porque siempre fui así, una niña con muchos sueños. Soñaba con la propuesta, el príncipe y vestirme como una princesa (y aunque suene cursi, soy así)", comenzó en otro posteo que siguió enalteciendo a su pareja: "Cuando conocí a Nico supe que el príncipe ya lo había encontrado y como me dijo en la propuesta: 'Tus sueños son mis sueños', ahora se viene lo mejor". 

Para culminar la noche romántica, la mediática le dedicó unas palabras a Vita, la hija que comparte con Nico, que además estuvo presente en la propuesta: "Lo más lindo de todo esto es compartirlo con vos, hija", escribió junto a un carrusel con imágenes de los recién comprometido y la bebé en medio.  

Lo cierto es que Cande Ruggeri contó en distintos programas de televisión que su mayor sueño era casarse y que con la llegada de su primera hija pensaba que ese era el siguiente paso. Durante sus últimas vacaciones familiares, grabó distintos momentos donde su novio podría llegar a arrodillarse, sin embargo no sucedió. Pero la espera trajo recompensas y ahora la modelo ya puede comenzar a planear su boda.

