Cris Morena, entre el dolor y la magia: a dos meses de la muerte de su nieta y a 15 años de la partida de Romina Yan

El calendario volvió a golpear con fuerza en la vida de Cris Morena. Este 28 de septiembre no solo marcó dos meses de la tragedia que se llevó a su nieta Mila en Miami, sino también el aniversario número 15 de la muerte de su hija Romina Yan. En un desgarrador posteo en Instagram, la productora rompió el silencio en redes sociales para poner en palabras un dolor que, como ella misma confesó, la atraviesa por completo: "Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias".

Cris Morena le dedicó un sentido posteo a Romina y a Mila

En su publicación, Cris Morena evocó la memoria de Romina y de Mila con una ternura luminosa, en la que el dolor y la esperanza parecen convivir como en un delicado equilibrio: "Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno". Con palabras que conmovieron a miles de seguidores, la creadora de Chiquititas eligió aferrarse a la fuerza de ese vínculo que, según asegura, sigue intacto más allá de la muerte: "Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas".

Y aunque no esconde la herida que arrastra, la transforma en motor: "Duele y cómo duele... Pero también son mi súperpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos". El recuerdo de la tragedia que arrebató la vida de Mila aún estremece. Fue el lunes 28 de julio, cerca de las 11:15, cuando una barcaza embistió de lleno a un velero en el que viajaban cinco chicos y un adulto frente a Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne. La escena, según describió en aquel momento el teniente Pete Sánchez, vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, fue "sumamente caótica, especialmente tratándose de niños".

La foto que compartió Valentín Yan para recordar a su mamá

Los equipos de emergencia se lanzaron al agua en un desesperado intento por salvar vidas, pero tanto Mila como otra niña de 13 años fueron declaradas muertas en el Jackson Memorial Hospital. La tragedia familiar se enlaza inevitablemente con otra ausencia imborrable: la de Romina Yan. Sus hijos también la recordaron con mensajes que desgarran y al mismo tiempo celebran la vida. "Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste", escribió Franco Yan este 5 de septiembre, día en que su mamá hubiera cumplido 51 años.

Con la misma emoción, Valentín compartió fotos y reflexiones cargadas de amor: "Es una sensación muy rara sentirte tan presente pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano". Romina, con apenas 36 años, dejó un vacío inmenso, pero también un legado que sigue vivo en cada fan que la recuerda como la eterna protagonista de Chiquititas. Sus hijos, año tras año, mantienen su memoria encendida con palabras que trascienden las redes.

"Mi chiquitita más linda del mundo... Mi corazón rojo, mi todo todo...": el mensaje que Cris Morena le habia dedicado a su nieta

Cris Morena, por su parte, cerró su mensaje con una declaración que condensa tanto el dolor como la resiliencia: "La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor".