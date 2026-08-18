Batalla campal en Mar del Plata: fueron a "farmear aura" a la plaza y los terminaron sacando a piedrazos

Lo que debía ser una jornada marcada por el entretenimiento y una de las tendencias más populares de las redes sociales terminó en una batalla campal en pleno centro de Mar del Plata. Cientos de personas se habían reunido en Plaza Mitre para participar de un encuentro presencial de "farmear aura", pero sobre el final del evento se desató una violenta pelea entre distintos grupos, con corridas, agresiones, piedras y botellas. La convocatoria se realizó este lunes feriado y reunió a niños, adolescentes y adultos que se acercaron para formar parte de esta tendencia urbana que ganó terreno durante los últimos meses, especialmente entre los más jóvenes.

De Tik Tok a las plazas: el trend viral que genera revuelo

La propuesta, en principio, estaba lejos de cualquier tipo de violencia. El objetivo era realizar distintas "batallas" en las que los participantes debían demostrar quién tenía mayor carisma, presencia o estilo a través de poses y movimientos, sin necesidad de recurrir a agresiones físicas ni verbales.

Durante buena parte de la jornada, el encuentro se desarrolló con normalidad y los participantes compitieron simbólicamente para sumar su puntaje de "aura" frente al resto de los presentes. Sin embargo, la situación cambió por completo sobre el final del día. Un grupo comenzó a atacar a quienes se encontraban en el lugar y rápidamente se generaron enfrentamientos entre distintos bandos.

Se juntaron a "farmear aura" en una plaza de Mar del Plata y los atacaron con piedras y botellas

En cuestión de minutos, el clima festivo desapareció y Plaza Mitre se convirtió en escenario de una batalla campal, en la cual volaban piedras y botellas. Hubo corridas y agresiones mientras parte de los asistentes intentaba alejarse del lugar en medio de los incidentes.

Las imágenes no tardaron en llegar a las redes sociales, donde comenzaron a circular videos que mostraban la magnitud de la pelea. Los episodios también fueron replicados por medios locales y terminaron marcando el violento desenlace del primer encuentro presencial de "farmear aura" realizado en Mar del Plata.

De esta manera, una convocatoria que buscaba trasladar al espacio público una tendencia nacida en internet terminó completamente desvirtuada por los enfrentamientos y dejó una postal muy diferente a la que pretendían sus organizadores y participantes.

🚨Así terminó la batalla para "farmear aura" en Mar del Plata. pic.twitter.com/UuhGJTFjNK — El Impacto (@elimpactocom) August 18, 2026

Qué significa "farmear aura", la tendencia que llegó a Mar del Plata

"Farmear aura" es una expresión que se volvió frecuente en redes sociales y que, con el paso del tiempo, también comenzó a incorporarse al lenguaje cotidiano de los jóvenes. El término se utiliza para describir situaciones en las que una persona suma o pierde "aura", un modo informal de medir su presencia, carisma o seguridad.

Para comprender el significado de la expresión hay que separar las dos palabras que la componen. "Farmear" proviene del inglés farm y está estrechamente relacionado con el universo de los videojuegos, donde se utiliza para definir la repetición de una determinada actividad con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.

"Aura", por su parte, funciona dentro de esta tendencia como una especie de medida imaginaria sobre la presencia de una persona. Tener mucha aura puede estar asociado con transmitir seguridad, personalidad, estilo o carisma. Perderla, en cambio, puede relacionarse con atravesar una situación incómoda, cometer un error o quedar expuesto frente a otras personas.

Primer concurso de "farmear aura" en Mar del Plata terminó a los piedrazos

De la combinación de ambos conceptos nació "farmear aura", una expresión que describe la idea de hacer algo para acumular esos puntos imaginarios de presencia o reconocimiento. La tendencia también dio origen a puntuaciones ficticias que suelen aparecer en comentarios y publicaciones de redes sociales. Así, expresiones como "+1000 de aura" o "-5000 de aura" sirven para señalar si determinada acción hizo que una persona ganara o perdiera reconocimiento frente a los demás.

"Mar del Plata":

Porque estrenó torneo de farmear aura pic.twitter.com/Y7awZkWHSE — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) August 17, 2026

Además, el término puede utilizarse tanto de manera positiva como irónica. Alguien puede "ganar aura" después de resolver una situación con seguridad o protagonizar una actitud que despierte admiración. Sin embargo, también se habla de "farmear aura" cuando una persona parece realizar determinada acción de manera deliberada para quedar bien, llamar la atención o proyectar una imagen específica ante los demás. En Mar del Plata, la tendencia logró pasar de las pantallas a un encuentro multitudinario en Plaza Mitre, aunque la violencia que se desató sobre el final terminó opacando por completo el objetivo original de la convocatoria.