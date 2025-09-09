Cande Vetrano, entre desmentidas y el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi: "La paja de la vida"

Cande Vetrano volvió a sonreír frente a los flashes y lo hizo junto a Andrés Gil, su pareja y padre de su hijo. La actriz, que fue una de las estrellas de Casi Ángeles, caminó por la alfombra roja de la avant premiere de Verano Trippin de la mano de su compañero, dejando en claro que hacen oídos sordos a los rumores que los rodearon en las últimas semanas. Las versiones habían explotado tras la confirmación de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

En LAM se sugirió que la ruptura se había producido por una infidelidad de la actriz con "un compañero de trabajo". Y el nombre de Andrés Gil, que comparte escenario con Accardi en En otras palabras, no tardó en convertirse en tendencia. El escándalo fue aún mayor porque la obra está dirigida por el propio Vázquez. En un principio, Andrés salió a desmentir las versiones con un comunicado: "Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", lanzó.

Y agregó. "Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias". Aun así, las especulaciones continuaron. Fue entonces cuando Cande, consultada en la avant premiere por Santiago Riva Roy, enfrentó el tema sin esquivar preguntas. "Súper bien, estoy contenta", respondió sonriente. Y cuando le preguntaron cómo la afectaban los comentarios, se sinceró con frescura: "Son cosas que pasan. La paja de la vida". Después de semanas de bajo perfil, Cande y Andrés habían vuelto a mostrarse juntos en redes sociales a finales de agosto.

Gimena Accardi, Andrés Gil, Nicolás Vázquez y Cande Vetrano

Ella compartió imágenes de él disfrutando de Puerto Madero y él posteó una foto familiar, arrobándola y sumando un corazón blanco. La pareja dejó en claro que están unidos en uno de los momentos más importantes de sus vidas, tras la llegada de su primer hijo. En paralelo, Accardi admitió públicamente haber cometido una infidelidad, pero aseguró que fue con un "random", desligando así a Gil de la polémica. Con esa aclaración y con la exposición pública de la pareja, el rumor comenzó a desinflarse. El broche de oro fue el show de Lali Espósito, íntima amiga de Cande desde su infancia, donde la actriz y Andrés se mostraron felices, cómplices y más juntos que nunca.