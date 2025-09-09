Flavio Azzaro cruzó a Viale, Majul y Trebucq: denunció que ya "le están soltando la mano" al presidente

La derrota bonaerense de La Libertad Avanza no solo reconfiguró el mapa político: también desató una interna feroz en el blindaje mediático del oficialismo. Periodistas que hasta el domingo defendían a toda costa las políticas de Javier Milei comenzaron a criticar la gestión, y esa "soltada de mano" provocó la llamativa reacción inmediata de Flavio Azzaro, quien en su cuenta de X disparó munición gruesa contra sus colegas. "Recuerden y guarden este tuit: Si a Milei le llegase a ir mal en un futuro y llegara a perder, de todos estos, no lo va a bancar ninguno. Lo van a dejar tirado como un perro. Ya empezaron a soltarle la mano y aún sigue gobernando. Recuerden, estos solo cuidan su culo y su cbu", lanzó el periodista deportivo, apuntando directamente contra Jonatan Viale, Luis Majul y Esteban Trebucq.

Flavio Azzaro contra los "amantes" de Milei

En su posteo, Azzaro no se quedó solo en la acusación. Adjuntó fragmentos de las críticas que los mencionados ya habían lanzado en vivo y en redes sociales luego de la paliza que le dio Fuerza Patria a la Libertad Avanza. Viale, por ejemplo, habló de "una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio en un gobierno desde el caso $Libra para acá; lo que pasó con el dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el Fentanilo, el caso Spagnuolo, las marchas por el tema de discapacidad, la pelea con Luis Juez dos días antes de las elecciones... todo eso lo van a tener que moderar porque no se puede seguir disparando en el pie".

Luis Majul, contundente con el Gobierno de Milei

Majul, por su parte, sorprendió al publicar "las mil y una razones de la aplastante derrota" de La Libertad Avanza, un listado que incluyó "la soberbia y la arrogancia", "la falta de empatía con los discapacitados y sus familias", "los Menem en el gobierno", "el factor Karina" y hasta "la pelea simultánea contra periodistas, bancos, la UIA, la comunidad científica y la artística". Un texto que, como señalaron en las redes, parecía más escrito por la oposición que por un aliado histórico.

Pero la ruptura más sonora fue la de Esteban Trebucq, quien en su programa de Bondi Live se descargó contra Daniel "Gordo Dan" Parisini, operador digital libertario, y contra el propio Milei. "Cuando la inmensa mayoría de las personas creía en Larreta, en Massa o en Patricia Bullrich, yo creí en Milei. Desde que asumió, comenzó a hablarle a la política en lugar de hablarle a la gente", disparó. Y agregó sobre el ajuste en discapacidad: "Se mostró insensible ante un sector absolutamente débil e indefenso".

Trebucq fue más allá y calificó como "un papelón" el armado electoral conducido por Karina Milei y Sebastián Pareja: "El gobierno se peleó con todos sus socios fundadores y se asoció con los enemigos. Los socios fundadores de La Libertad Avanza están en otro lado. Y ahora Milei está abrazado a los que en 2023 estaban con Massa. ¿Y así quieren ganar una elección?". La derrota bonaerense no solo golpeó al oficialismo en las urnas, sino que también desató un terremoto en su sostén mediático. El presidente Milei, acostumbrado al blindaje en canales como LN+ y TN, ahora empieza a sentir el frío de la intemperie.