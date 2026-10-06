Caro Calvagni tomó una importante decisión con Nicolás Tagliafico después de 10 años juntos

Caro Calvagni está nuevamente en Argentina para acompañar a Nicolás Tagliafico, quien este martes será uno de los futbolistas que participará del partido de despedida de Lionel Messi. En medio de su estadía en el país, la modelo pasó por OLGA y sorprendió al sincerarse sobre un aspecto de su vida privada que durante años prefirió mantener lejos de la exposición.

En pareja con el futbolista de la Selección Argentina desde hace más de una década, la influencer habló por primera vez públicamente sobre sus deseos de convertirse en madre y reveló que ambos tienen ganas de formar una familia, aunque dejó en claro que quieren hacerlo a sus tiempos y sin dejarse llevar por las expectativas ajenas.

Caro Calvagni reveló la importante decisión que tomó con Nicolás Tagliafico

"Siento que hay mucha presión social con los hijos. Todo el tiempo nos están preguntando por el tema. Quizá es porque los jugadores suelen formar su familia desde muy jóvenes", comenzó diciendo al referirse a una pregunta que se volvió prácticamente recurrente entre sus seguidores.

Durante los últimos años, las consultas sobre la posibilidad de que Caro y Nicolás se convirtieran en padres aparecieron una y otra vez, especialmente en las redes sociales. Sin embargo, hasta ahora los dos habían elegido esquivar el asunto y mantener bajo siete llaves cualquier decisión vinculada con la maternidad y la paternidad.

"Queremos ser padres y estamos preparados" Caro Calvagni, esposa de Nico Tagliafico y su proyecto de vida en pareja: "Hay mucha presión social con los hijos" https://t.co/rkNBwPVnxk — OLGA (@olgaenvivo) October 6, 2026

Al explicar por qué nunca había sentido la necesidad de apurarse, la modelo reconoció que durante mucho tiempo tuvo otras prioridades y prefirió concentrarse en sus propios proyectos, los viajes y la relación que construyó con Tagliafico: "Yo siento que es muy un tema personal. En mi caso divido mi vida por etapas y por un tiempo los hijos no fueron mi prioridad, le di mucha importancia a mis proyectos, a viajar y a disfrutar de mi pareja", explicó.

Sin embargo, con el paso del tiempo algo cambió. Calvagni reconoció que actualmente atraviesa un momento diferente y que, a diferencia de años anteriores, ahora sí se imagina dando el paso hacia la maternidad: " Y ahora sí siento que estoy en otra etapa de mi vida, donde estoy preparada para ser madre ", aseguró.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

De esta manera, después de años de preguntas y especulaciones alrededor de la pareja, Caro Calvagni confirmó que el proyecto de formar una familia junto a Nicolás Tagliafico existe. Eso sí: también marcó un límite frente a la presión externa y remarcó que la decisión dependerá exclusivamente de ellos: "Quiero aclarar que sí, con Nico queremos ser padres, pero será en el momento que decidamos nosotros", cerró.