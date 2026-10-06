Tini Stoessel se plantó ante su papá: puso precio al final a la guerra por los millones

Lo que hasta hace algunos meses parecía una relación familiar y profesional inquebrantable terminó convertido en una verdadera guerra por millones. La interna entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo y explosivo capítulo: en medio de auditorías, reproches y diferencias por el manejo de la fortuna que generó la cantante durante su carrera, apareció una propuesta económica con la que la Triple T buscaría ponerle punto final al conflicto.

Quien destapó los nuevos detalles fue Ángel de Brito en LAM. Según contó el conductor, todavía no existe un acuerdo entre padre e hija y Tini se habría plantado con una oferta concreta que está muy lejos de las pretensiones de Alejandro: "En estos momentos, no hay acuerdo todavía. Hasta ahora, el ofrecimiento es de 5 por ciento", reveló sobre la negociación. Y enseguida lanzó otro dato que expuso la dimensión de la pelea: "5 por ciento o nada. El padre es el único dueño de ese dinero y de la administración de ese dinero".

Tini Stoessel ofreció el 5% de su patrimonio al su padre

Aunque a simple vista el porcentaje puede parecer bajo, detrás de ese número habría una fortuna de varios millones de dólares. Es decir, ese 5% que hoy enfrenta a los Stoessel estaría lejos de representar un vuelto: "El padre lo que dice: 'Yo, te doy todo. Tomá'. Hay quienes no", agregó el periodista al reconstruir las conversaciones que existirían alrededor del patrimonio. De Brito también dejó abierta la incógnita sobre la cifra completa que estaría en juego y anticipó que el número es mucho más grande de lo que podría imaginarse. "¿Dónde empezó el conflicto? Ahora, después le voy a decir el 5 por ciento de cuánto. Son millones de dólares. Ese 5 por ciento parece poquito, pero es mucho dinero", aseguró.

La disputa económica no apareció de un día para otro: Tini decidió terminar el vínculo profesional con su papá después de 15 años trabajando juntos, una ruptura que marcó un antes y un después no solamente en su carrera, sino también en la relación familiar.

💣 EL ACUERDO QUE LE HABRÍA OFRECIDO TINI A SU PADRE Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/j1LpA0JVFm — América TV (@AmericaTV) October 5, 2026

Tras tomar distancia de Alejandro en lo laboral, la cantante habría impulsado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades relacionadas con su actividad profesional. A partir de allí comenzaron a trascender cada vez más versiones sobre diferencias contables y reclamos económicos entre ambos. Pero entre balances, porcentajes y millones apareció otro protagonista inesperado: Rodrigo De Paul.

Según la versión revelada por De Brito, el casamiento de Tini y el futbolista habría sido uno de los detonantes de la crisis familiar. Todo habría comenzado cuando la artista le comunicó a su padre que planeaba pasar por el altar y Alejandro le sugirió firmar un acuerdo prenupcial: "El conflicto empezó, como bien contaron algunos colegas, cuando Tini va a su padre y le dice: 'Me voy a casar con Rodrigo', está ahí todo bien: 'Te felicito, no sé qué, pongamos un prenupcial'. El padre dice eso. Ella fue y se lo planteó. A De Paul le dijo: ' Papá quiere un prenupcial'. 'No te lo firmo', le dijo De Paul ", relató el conductor.

La familia de Tini Stoessel no irán a la boda con De Paul

A partir de ese episodio, la interna habría escalado hasta alcanzar dimensiones que excedieron por completo lo profesional. Lo que empezó con un prenupcial terminó abriendo una grieta familiar que ahora también se discute en términos de millones de dólares. Y ni siquiera el casamiento parece encaminado a convertirse en el escenario de una reconciliación. Por el contrario, la boda podría dejar todavía más expuesto el quiebre de los Stoessel. De Brito aseguró que los padres y el hermano de Tini viajarían a Japón cuatro días antes de la boda con Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre, y sostuvo que ninguno de los tres estaría invitado a la celebración.

La lista de ausencias no terminaría ahí. Los primos de Tini Stoessel sí habrían recibido invitación, aunque habrían decidido no participar del festejo. "Los primos están invitados. Los primos no van a ir a la boda", reveló el periodista.